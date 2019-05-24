Правосудие переходного периода – это не формирование «троек» – спикер парламента

Правосудие переходного периода – это не формирование судов «троек». Об этом в ходе начавшихся сегодня слушаний по вопросу правосудия переходного периода заявил спикер парламента Армении Арарат Мирзоян.

Он отметил, что правосудие переходного периода должно законным образом поддерживать и очищать существующую судебную систему.

В своем выступлении заместитель министра юстиции Анна Вардапетян коснулась международно-правовой базы института правосудия переходного периода. Она подчеркнула, что она не подразумевает какого-либо унизительного процесса. По словам заместителя министра, это инструмент примирения, а не конфронтации, и его цель состоит в том, чтобы привести общество к примирению, если в нем существует конфронтация.

Представитель партии «Сасна црер» Варужан Аветисян задал вопрос заместителю министра, признает ли она, что «преступное сотрудничество захватило государство и государство до сих пор частично остается захваченным». Анна Вардапетян ответила так: «Я бы не стала использовать формулировку «преступный сотрудничество».

В понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «настало время провести оперативное вмешательство в судебной системе».

«Внедрение механизмов правосудия переходного периода уже является жизненно важной необходимостью для Республики Армения», - заявил Пашинян.