Мхитарян не поедет в Баку на финал Лиги Европы

Пресс-служба футбольного клуба «Арсенал» официально сообщила, что полузащитник Генрих Мхитарян не поедет в Баку, где 29 мая состоится финальный матч Лиги Европы «Арсенал»-«Челси».

Клуб принял это решение из соображений безопасности армянского футболиста, учитывая вероятность агрессивного отношения к Мхитаряну в столице Азербайджана.

Сам Мхитарян опубликовал фото и написал в своем аккаунте в Instagram, что, рассмотрев все варианты, пришлось принять такое непростое решение и отказаться от игры в финале Лиги Европы.

«Не часто футболистам удается сыграть в такой игре, и должен признаться, мне очень больно ее пропускать. Я буду болеть за своих товарищей по команде! Давайте принесем это (кубок) домой!» – написал футболист.