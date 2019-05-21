Лилит Макунц: Следственная комиссия будет создана в как можно более сжатые сроки

«Следственная комиссия по изучению обстоятельств апрельской четырехдневной войны будет создана в как можно более сжатые сроки», - в беседе с журналистами сегодня заявила руководитель фракции правящего блока «Мой шаг» Лилит Макунц, не уточнив, какие именно вопросы станут предметом расследования этой комиссии.



Вчера премьер-министр Никол Пашинян, говоря о «некоторых силах, бывшей коррумпированной системы», провоцирующих разногласия между Арменией и Нагорным Карабахом, также выразил мнение, что «назрело время для создания следственной комиссии Национального собрания по изучению обстоятельств апрельской войны 2016 года и получения ответов на ряд вопросов, которые всех нас волнуют».

Согласно регламенту НС, полномочия следственной комиссии в сферах обороны и безопасности может осуществлять лишь постоянная комиссия по вопросам обороны и безопасности, руководитель которой возглавляет также следственную комиссию.

В настоящее время постоянную парламентскую комиссию по вопросам обороны и безопасности возглавляет бывший член группы по сбору фактов о событиях 1 марта 2008 года, член правящей фракции «Мой шаг» Андраник Кочарян.

«Точные сроки указать не могу. Комиссия будет создана в как можно более сжатые сроки. Работы будут организованы во главе с Андраником Кочаряном», - отметила Макунц.



На вопрос Радио Азатутюн, какие вопросы есть у их фракции, которые должны стать предметом расследования будущей комиссии, глава фракции «Мой шаг» ответила: «Я считаю правильным, чтобы члены комиссии сами дали комментарии, поскольку это связано не только с обороной, но и с безопасностью, и я считаю неправильным самой представлять подробности».

Парламентская оппозиция озвучивает те вопросы, которые, по ее мнению, остались без ответа.

Три года назад в этой войне армянская сторона потеряла более 100 человек и понесла территориальные потери.

Вопрос создания следственной комиссии во фракции «Процветающая Армения» не обсуждался, однако депутат этой фракции Наира Зограбян не думает, что они будут против создания комиссии. Она, в частности, подняла вопрос нехватки на передовой в ходе апрельской войны патронов и дизельного топлива, а также отсутствия на передовой современного оснащения. Зограбян также выразила недоумение в связи с тем, что генералы «стали, наверное, самым богатым и самым элитарным слоем в Армении».

Представитель фракции «Лусавор Айастан» Геворк Горгисян уверен, что их фракция присоединится к инициативе властей. Он также указал на имевшиеся сообщения о том, что в ходе войны были проблемы с доставкой на передовую продовольствия, боеприпасов.

Оппозиция ожидает разоблачений, за которыми также последует наказание виновных.

Следственная комиссия парламента может обратиться в государственные органы и к должностным лицам, потребовав от них необходимую информацию, а также пригласить их в комиссию, может заказать проведение экспертиз. По завершении работы следственная комиссия представляет доклад, который должен включать также выводы о том, какие шаги должны быть предприняты в связи с выявленными фактами.