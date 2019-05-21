Давид Тоноян: В сегодняшней Армении изменнические действия невозможны

Министр обороны Давид Тоноян исключает возможность изменнических действий в отношении Армении со стороны некоторых сил или деятелей, о которой вчера на совещании в правительстве заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Сегодня в Ванадзоре, отвечая на вопрос Радио Азатутюн, министр сказал: «Как министр обороны, я не допущу этого. В сегодняшней Армении изменнические действия невозможны. И все действия будут нейтрализованы в самом начале».

Вчера премьер-министр Никол Пашинян сказал, что есть силы и деятели, которые готовят «изменнические действия». Он отметил, что, проанализировав ситуацию, видит «далеко идущую цель вплоть до провоцирования заговорщической войны, сдачи некоторых территорий и возложения ответственности за произошедшее на правительство Армении».

На вопрос о возобновлении военных действий министр ответил: «Военные действия, возможно, будут вестись по разным причинам. Возможно».

Министр обороны сегодня в Ванадзоре принимал участие в церемонии новоселья в служебные квартиры. Введен в эксплуатацию реконструированный Министерством обороны четырехэтажный жилой дом, который с советских времен находился в полуразрушенном состоянии. 48 офицеров одной из воинских частей Ванадзора будут жить в благоустроенных квартирах. На реконструкцию здания министерство израсходовало 320 млн драмов.

Давид Тоноян сказал, что программа будет непрерывной: «Этим мы почти полностью решаем вопрос офицерского состава, нуждающегося в служебном фонде в Ванадзоре. Однако я хочу заверить, что мы не намерены останавливаться на достигнутом, так как вопросы улучшения жилищно-бытовых условий военнослужащих и вопросы социального обеспечения в целом находятся в центре внимания военно-политического руководства Армении».

Министр подчеркнул, что с 1 июля на 10% повысится зарплата военнослужащих. Из резервного фонда выделено 5,7 млрд драмов на жилищные нужды военных пенсионеров.

Тоноян отметил, что военнослужащие с инвалидностью и семьи 55 погибших и скончавшихся военнослужащих в Ереване в ближайшие дни безвозмездно на правах собственности получат квартиры в новостройке.