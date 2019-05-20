Пашинян пришел к одному из заблокированных зданий суда в Ереване

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня также пришел к одному из зданий суда в Ереване, где был тепло встречен активистами, которые заблокировали входы и выходы в учреждение.

Напомним, что с призывом к гражданам заблокировать все здания суда в Армении накануне выступил сам Никол Пашинян.

Сегодня же Пашинян планирует выступить с заявлением о «ситуации в судебно-правовой системе» и объявить о начале «второго, самого важного этапа революции».

Между тем, оппозиция называет действия Пашиняна неконституционными. Так, бывшая правящая Республиканская партия Армении осудила «беспрецедентное давление на судебную систему».

Представители власти, однако, не видят нарушений Конституции в действиях премьер-министра или граждан.