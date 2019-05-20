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Политика

Эта акция не имеет отношения к конкретному делу - Макунц

Руководитель парламентской фракции «Мой шаг» Лилит Макунц (архив)

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Руководитель парламентской фракции «Мой шаг» Лилит Макунц сегодня возле здания Конституционного суда заявила, что акции протеста возле зданий судов не имеют отношения к конкретному делу.

По словам Макунц, они «совпали» с решением суда об освобождении экс-президента Армении Роберта Кочаряна из-под ареста.

«Я не хочу, чтобы мы каким-то образом связывали это с конкретным судебным делом. Это акция в целом говорит о недоверии общества к судебной системе», - заявила Макунц.

Отметим, что, вняв призыву премьер-министра Никола Пашиняна, активисты в Армении с утра начали блокировать здания судов.

В частности, был заблокирован вход в здание суда общей юрисдикции в ереванской общине Нор Норк, решением судьи которого в субботу из-под стражи был освобожден бывший президент Армении Роберт Кочарян, обвиняемый в свержении конституционного строя.

Также заблокированы входы в здания других судов в Ереване, в том числе в здание Конституционного суда.

Отметим, что Пашинян планирует сегодня выступить с заявлением о «ситуации в судебно-правовой системе» и объявить о начале «второго, самого важного этапа революции».

«Мне, нашему правительству, власти народа не нужен марионеточный суд», - в прямом эфире на своей странице в Facebook заявил Пашинян.

Оппозиция подвергла критике призыв Пашиняна, назвав его антиконституционным.

Бывшая правящая Республиканская партия Армении осудила «беспрецедентное давление на судебную систему».

Президент Армении Армен Саркисян выступил с обращением, в котором призвал к тому, что «трезвость и терпимость превалировали в эти дни».

Между тем, пресс-секретарь главы правительства Владимир Карапетян заверил, что «никаких антиконституционных действий не будет».

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