Представитель Нидерландов выиграл песенный конкурс «Евровидение-2019»

Певец из Нидерландов Дункан Лоуренс выиграл конкурс "Евровидение-2019" в Тель-Авиве. Он исполнил балладу Аrcade ("Аркада") и получил 492 балла. На втором месте – Алессандро Махмуд из Италии, исполнивший композицию "Сольди", у него 465 баллов. На третьем – Сергей Лазарев, Россия, исполнивший песню "Scream", у него 369 баллов. Лазарев ранее выступал на этом конкурсе в 2016 году, заняв тогда третье место – его обошли украинская певица Джамала и австралийка Дэми Им. Россия становилась победительницей Евровидения только в 2008 году, тогда первое место занял Дима Билан с песней Believe me.

Представляющее Белоруссию жюри было отстранено от голосования, сообщает Eurovoix. Европейский вещательный союз подтвердил отмену участия судей из Белоруссии в финале соревнований. Жюри наказано за преждевременное раскрытие имени исполнителя, которому эксперты отдали свои голоса во время первого полуфинала «Евровидения». Это идет вразрез с правилами конкурса, согласно которым эти данные можно обнародовать только после финала.

В финале конкурса "Евровидение-2019" в Тель-Авиве впервые вышла на сцену Мадонна – в качестве приглашённой звезды. Она представила новый сингл Future, созданный совместно с рэпером Quavo. Мадонна спела и свой давний хит Like A Prayer – в честь 30-летия с момента его выхода в 1989 году.

Конкурс "Евровидение-2019" называют самым одним из самых противоречивых за всю 64-летнюю историю этого самого популярного смотра поп-музыки. Как отмечает Би-би-си, начало неожиданностям было положено ещё год назад в Лиссабоне, когда победительница конкурса, израильтянка Нета Барзилай выйдя на сцену со стеклянным трофеем, закричала, что "Евровидение-2019" пройдет не просто в Израиле, а именно в Иерусалиме. В тот самый день США демонстративно перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Тогда же на границе с сектором Газа в столкновениях с израильской армией погибло более 60 палестинцев. Израиль заявил, что многие из протестовавших палестинцев были участниками радикального движения ХАМАС, поэтому израильская армия защищала свои границы.

Нынешний конкурс, как отмечают приезжие гости, отличается высокими ценами туристических пакетов. Израильские издания утверждают, что этот пакет в три раза дороже подобного ему прошлогоднего португальского пакета.