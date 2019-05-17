Фанаты «Арсенала» наденут маски с лицом Мхитаряна во время матча в Баку

Фанаты «Арсенала» наденут маски с лицом игрока национальной сборной Армении Генриха Мхитаряна во время финала Евролиги в Баку.

Как передает «Арменпресс», так написал в Twitter самый активный фан-клуб «канониров» Canon Crested – в знак протеста против необеспечения гарантий безопасности Мхитаряна в Баку.

«Если «Арсенал» поедет в Баку без Мхитаряна, мы поступим так: приготовим маски с лицом Мхитаряна, раздадим их 6 тысячам болельщиков на поле, организуем, чтобы на 7-й и 77-й минутах все 6 тысяч одновременно встали с мест», - говорится в обращении.

Как сообщает британское издание The Times, армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян, возможно, не примет участия в финальном матче Лиги Европы против «Челси», который пройдет в Баку 29 мая. Ожидается, что «Арсенал» не возьмет армянского футболиста в Азербайджан из соображений безопасности. Согласно источнику, в клубе также считают, что ситуация может отвлечь команду и ее персонал от игры.