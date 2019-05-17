«Арсенал», возможно, не возьмет Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку

Армянский полузащитник лондонского футбольного клуба «Арсенала» Генрих Мхитарян, возможно, не примет участие в финальном матче Лиги Европы против «Челси», который пройдет в Баку 29 мая.

Как сообщает британское издание The Times, ожидается, что «Арсенал» не возьмет армянского футболиста в Азербайджан из соображений безопасности. Согласно источнику, в клубе также считают, что ситуация может отвлечь команду и ее персонал от игры.

Одновременно, как пишет The Times, в «Арсенале» существует значительное негодование в связи с тем, что Мхитаряну придется пропустить важный матч, по итогам которого клуб может завоевать право участвовать в Лиге Чемпионов в следующем сезоне.