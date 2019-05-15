Забор в реку. Как жители Екатеринбурга пошли против власти и церкви

В Екатеринбурге продолжаются акции против строительства очередного православного храма в центре города. Во вторник днем состоялись переговоры сторонников и противников стройки с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. По их итогам он заявил, что строительство в другой район власти переносить не будут. Жители города, несогласные с планами отдать часть сквера под храм, устроили после этого новую, вторую за два дня акцию протеста: они разобрали на части и выкинули часть установленного вокруг места будущей стройки забора в реку Исеть. Показать больше Show less

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