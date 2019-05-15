Никол Пашинян: Вовлеченность в перекрестное сотрудничество стала одним из сопоставимых преимуществ Армении

«В прошлом году Армения пережила фундаментальные преобразования, которые зародились в общенациональным движении, отразив заветное стремление нашего народа к построению лучшего будущего для нынешнего и будущих поколений», - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая с речью на открывшемся сегодня в Пекине форуме «Диалог азиатских цивилизаций».

«Нам удалось ликвидировать системную коррупцию и олигархическую экономику, укрепить независимую судебную систему и создать равные условия для всех хозяйствующих субъектов», - сказал армянский премьер.

«Наша основная цель – построение конкурентоспособной, технологически развитой экономики и современного общества, основанных на всеобщих принципах равенства, справедливости и верховенства закона. Сегодня Армения – динамично развивающаяся страна со стабильным управлением, имеющая жизнеспособную экономику и современное плюралистическое общество, - отметил Пашинян и продолжил: - В то же время, Армения является страной с тысячелетней историей. Мы добились наших высших культурных достижений только тогда, когда имели бесперебойную связь и контакты с другими культурами и традициями. Поэтому сейчас, как и прежде, мы видим путь нашего прогресса во взаимодействии со всеми региональными и мировыми игроками».

«Мы выступаем против разделительных линий, искусственных преград и закрытых границ, которые хоть и считаются абсурдным в 21-ом веке, однако до сих пор сохраняются нашими соседями, создавая вызовы безопасности и экономические препоны», – подчеркнул премьер.

«Армения вовлечена в процессы двустороннего и многостороннего сотрудничества, которые охватывают более широкий регион – будь то экономическая интеграция со странами Евразийского экономического союза, где Армения является одним из членов-учредителей, или взаимное сближение в рамках «Восточного партнерства» ЕС, или участие в инициативе «Экономический пояс Шелкового пути», к которой Армения присоединилась в 2015 году. Вовлеченность в перекрестное сотрудничество стала одним из сопоставимых преимуществ Армении», -согласно пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, сказал Никол Пашинян.

В открытии форума «Диалог азиатских цивилизаций» приняли участиепредседатель КНР Си Цзиньпин, лидеры Сингапура, Шри Ланки и Греции, а также король Камбоджи. В целом, число участников превосходит 2 тысячи, они съехались из 47 стран мира.

Цель форума – укрепление связей государств азиатского региона, в том числе, экономических, а также углубление сотрудничества по различным направлениям, говорится в официальном сообщении.