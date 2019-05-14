А мы принципиально за участие Карабаха в переговорах - Зограб Мнацаканян

А мы принципиально за участие Нагорного Карабаха в переговорах, сегодня в Брюсселе в беседе с Радио Азатутюн заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Сегодня ранее министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, который наряду с армянским коллегой в Брюсселе участвовал в мероприятиях, посвященных 10-летию программы ЕС «Восточное партнерство», в беседе с Радио Азатутюн заявил, что официальный Баку принципиально против участия Степанакерта в переговорах по карабахскому урегулированию.

Радио Азатутюн: - Господин министр, у вас был отдельный разговор с Эльмаром Мамедъяровым?

Зограб Мнацаканян: - Если вы имеете в виду беседу, общение, да, что является нормальным явлением во время подобных форматов. Мы люди и можем общаться друг с другом, и не обязательно при каждом общении мы должны затрагивать какие-то вопросы, для обсуждения которых у нас нет нехватки в поводах.

Радио Азатутюн: - Намечается ли встреча лидеров двух стран в ближайшее время?

Зограб Мнацаканян: - Я думаю, что нужно еще немного потерпеть. Мы ожидаем некоторых уточнений относительно встречи на следующем этапе, которые должна сделать принимающая сторона: как это возможно, когда удобно, чтобы мы могли также оценить эти сроки, то есть согласовать. Принципиально у нас, естественно, никаких проблем нет.

Радио Азатутюн: - Уже точно, что встреча пройдет в Вашингтоне?

Зограб Мнацаканян: - Ожидается, но было бы неправильно говорить что-либо, еще раз повторяю. Забегать вперед, заявлять об этом раньше принимающей стороны, думаю, было бы некрасиво.

Радио Азатутюн: - Мамедъяров сегодня вновь заявил, что они принципиально против возвращения Степанакерта за стол переговоров.

Зограб Мнацаканян: - А мы принципиально за.

Радио Азатутюн: - Он говорит, что власти Армении информируют карабахскую сторону о том, о чем ведут переговоры.

Зограбян Мнацаканян: - Мы неоднократно затрагивали этот вопрос, это сугубо практический вопрос, потому что если Нагорному Карабаху не предоставляется возможность быть участником этого процесса, эффективность этого процесса серьезно страдает. Наш подход очень практичный и логичный.