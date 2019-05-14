Мамедъяров: Азербайджан принципиально против участия Карабаха в переговорах

Азербайджан принципиально против участия Нагорного Карабаха в переговорах, сегодня в Брюсселе, отвечая на вопрос Радио Азатутюн, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Радио Азатутюн: - Господин Мамедъяров, официальный Ереван утверждает, что без участия Степанакерта в переговорном процессе невозможно добиться реального урегулирования конфликта.

Эльмар Мамедъяров: - Я считаю, что это не столь уж верно, потому что все эти годы, что мы вели переговоры, сопредседатели, посещая регион, ездили также в Карабах и общались с представителями армянской общины Карабаха, кроме того, и прежняя, и нынешняя администрация, надеюсь, иформировала и информирует представителей армянской общины Карабаха. Так что, в какой-то мере они были вовлечены, и ваше руководство также говорило на эту тему. Я считаю, что ключ к вопросу не в участии или неучастии, вопрос в том, что мы должны продемонстрировать серьезный политический подход, должны сесть и завершить то, что я называю субстантивными переговорами, можете называть это предметными переговорами, потому что все всё прекрасно знают, знают, какой документ лежит на столе переговоров, почему мы должны сами себя обманывать?

Радио Азатутюн: - Но вы принципиально против участия Степанакерта?

Эльмар Мамедъяров: - Да, принципиально.

Радио Азатутюн: - Почему?

Эльмар Мамедъяров: - Я полчаса это объяснял.

Радио Азатутюн: - Нет, вы это не объясняли. Никол Пашинян говорит, что он не был избран народом Карабаха, поэтому он не представляет их.

Эльмар Мамедъяров. - На каком языке сказать, прочитайте вашу Конституцию, Конституцию 1990-х годов, после этого поговорим.

Радио Азатутюн: - То есть Никол Пашинян был избран народом Карабаха?

Этот вопрос министр иностранных дел Азербайджана оставил без ответа.

На вопрос одного из армянских журналистов о том, что в Армении звучат мнения, что относительно спокойную ситуацию на границе, установившуюся в результате достигнутой в Душанбе договоренности, Азербайджан использует для того, чтобы укрепить свои инженерные сооружения, Мамедъяров ответил: «Я считаю, что есть принципиальная договоренность все установить через контакты между соответствующими органами, думаю, они общаются, потому что когда происходит какой-то инцидент, они звонят друг другу, мы говорим о договоренности, она была подтверждена посредством горячей линии. С другой стороны, понимаете, невозможно так продолжать жить, вы говорите «граница», мы это называем линией соприкосновения, если мы говорим о границе между Республикой Армения и Азербайджаном, это другое дело, если говорим, что это происходит на линии соприкосновения, это линия соприкосновения, не граница, так что, сидя здесь, вы сами себя обманываете и хотите обмануть армянский народ. У меня вопрос: что получил армянский народ в результате 30 лет войны с Азербайджаном?»

«А что получил Азербайджан?» - спросил в ответ один из журналистов, на что глава внешнеполитического ведомства Азербайджана ответил: «Железная дорога в обход Армении открылась, газопровод был построен? Разве этого мало? Все стратегические проекты, о которых мы сегодня говорили, все они идут в обход Армении… Сами себе задайте вопрос: что плучили обычные граждане Армении от конфликта с Азербайджаном? У вас, если я не ошибаюсь, уровень бедности составляет почти 40%, один раз на автомобиле ночью из Тбилиси поезжайте в Ереван».

На вопрос о гуманитарных инициативах, в частности, о том, есть ли контакты, Мамедъяров ответил: «Это находится в процессе обсуждения, над этим вопросом работают также сопредседатели, которые, кстати, планируют в этом месяце посетить регион».

А на вопрос, что будет в качестве следующего шага - региональный визит сопредседателей или планируется встреча министров иностранных дел, он ответил: «Нет, нет, мы пока планируем, что сопредседатели приедут в регион, и после этого обсудим…В повестке дня есть вопрос встречи министров, но ее еще нужно подготовить, я уже говорил, что одна из стран-сопредседателей предложила провести встречу министров, но ее в первую очередь нужно подготовить».

Глава МИД Азербайджана подтвердил, что речь идет об ожидаемой встрече в Вашингтоне.

В ответ на замечание одного из армянских журналистов о том, что он уже несколько раз говорил, что новая власть Армении действует открыто и прозрачно и что азербайджанская сторона надеется на конструктивный диалог, Мамедъяров сказал: «Ну, когда мы говорим о подготовке народов к миру, раскрывая ряд деталей, о которых мы говорили, это, в первую очередь, говорится о подготовке Армении к миру, чтобы не было очковтирательства, чтобы мы поняли, что добрососедство лучше, чем оставаться в блокаде. Ваша граница с двумя из четырех соседних стран закрыта, а третья скоро будет закрыта. Подумайте, сами задайте себе вопрос, не мы должны задать вам вопрос, а вы сами себе, армянский народ должен сам себе задать этот вопрос: что будет дальше?».