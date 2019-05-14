Премьер-министр Армении прибыл в Китай

Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян сегодня прибыл в Китай.

В ходе рабочего визита, который пройдет с 14 по 16 мая, запланирована встреча премьер-министра Армении с председателем КНР Си Цзиньпинем, сообщает пресс-служба главы армянского правительства.

Вопросы дальнейшего развития армяно-китайского сотрудничества будут также обсуждены в рамках рабочего обеда с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном.

В Пекине премьер-министр Армении примет участие в конференции «Диалог азиатских цивилизаций», на которой выступит с речью.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и госпожа Анна Акопян будут присутствовать на гала-концерте конференции, который состоится на Национальном олимпийском стадионе Пекина. В ходе гала-концерта запланировано выступление армянского государственного танцевального ансамбля «Дружба».