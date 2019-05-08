Шармазанов утверждает, что представленным Пашиняном 100 фактам можно противопоставить 1000 других

В то время как Никол Пашинян подводит итоги первого года своего премьерства и представляет 100 фактов о Новой Армении, которые, по мнению премьер-министра, пришедшего к власти в результате революции, свидетельствуют о масштабных изменениях в стране, в Республиканской партии Армении (РПА), которая в результате революции год назад потеряла власть, говорят, что могут противопоставить этому 1000 фактов, свидетельствующих об обратном.

Пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов перечисляет свои аргументы и заявляет, что этот год стал годом полного провала и невыполненных обещаний.

«По моему мнению, этот год для Армении стал годом потерь с точки зрения и безопасности, и экономики, и достижений, и ожиданий общества. Год назад Никол Пашинян был избран премьер-министром, по моему убеждению, путем шантажа. Он сказал: либо я стану премьер-министром, либо у Армении не будет премьер-министра, и это был открытый шантаж политических сил», - заявил Шармазанов.

«Во-вторых, Никол Пашинян установил очень высокую планку во всех сферах, также его сторонники заявили, что бюджет увеличится примерно на 30%, на 800 млн долларов. Сегодня мы видим, что заявленная Пашиняном цифра – сначала 40 млрд, затем, кажется, 62 или 64 млрд драмов, что очевидным образом в несколько раз меньше, чем 800 млн долларовв. Он говорил об инвестиционном буме, у нас нет инвестиционного бума. Он говорил об экономическом чуде, о волшебной палочке, об экономической революции и скачкообразном развитии, которых у нас нет. По официальным данным, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, показатель нашей экономической активности ниже на четыре пункта. Согласно официальной информации, в течение этого года из Армении эмигрировало около 8000 человек, а точнее – 7800 человек. Мы констатируем, что имеем не иммиграцию, а эмиграцию. Если у него есть 100 фактов и еще резервные факты, то у меня есть 1000 фактов и еще 1000 резервных», - сказал представитель бывшей правящей партии.