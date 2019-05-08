«Если во власти появятся крылья, я их отрежу» - Пашинян прокомментировал слухи о расколе внутри власти

«Во власти Республики Армения не может быть крыльев, если появятся крылья, я их отрежу», - сегодня в ходе пресс-конференции в Национальной картинной галерее заявил премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, насколько соответствует действительности распространенная в СМИ информация о расколе внутри власти и что во власти есть крылья, которые пытаются создавать препятствия, в частности, в рамках уголовного делу против начальника Государственной контрольной службы Давида Санасаряна.

«Во власти Республики Армения, в частности в исполнительной власти не может быть крыльев, потому что правительство и исполнительная власть Республики Армения – это единый орган, и этим органом руководит премьер-министр. Если появятся крылья, я их отрежу, не потому, что это мой каприз, а потому, что таковы закон и логика государственного управления», - сказал Пашинян.

Премьер-министр исключил возможность допущения в стране беспорядков, хаоса, вакханалии, дворцовых интриг. «Это исключено. До отрезания [крыльев] не дойдет, потому что они не вырастут, засохнут в зародыше. У кого есть такой соблазн, пусть испытает судьбу», - сказал Пашинян.

Премьер-министр также отметил, что по части Санасаряна исключает необъективное расследование.

«Моим источником является не только Сслужба национальной безопасности, я исключаю необъективное расследование. Если выяснится такое, те, кто провели необъективное расследование, подвергнутся строгому наказанию», - отметил Пашинян.

Одному из активистов «бархатной» революции Давиду Санасаряну, который после революции был назначен начальником Государственной контрольной службы (ГКС), 18 апреля было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями по уголовному делу о гемодиализе. В качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде. Его полномочия на посту главы ГКС были временно прекращены.

«В Армении нет суперпремьерской системы»

На критику о том, что в Армении сохраняется подогнанная под Сержа Саргсяна суперпремьерская система, Пашинян возразил, что в Армении нет суперпремьерской системы.

«Давайте поймем, что значит суперпремьерская система. Означает ли противоположное суперпремьерской системе страну, где нет вертикали власти? Можете ли вы объяснить, почему суперпремьер останавливается на красный свет светофора? Почему суперпремьер дает 5 пресс-конференций? Кому-либо из вас был дан инструктаж о том, какие вопросы задавать? Суперпремьерская система – это не только закон и законные рычаги, суперпремьер тот, кто говорит: «ты будешь импортировать сахар, а ты – нет, импорт бананов - тебе, бензина – тебе, а солярки – тебе, моя доля здесь – 50%,здесь все мое, здесь тот-то должен быть избран главой села, против того возбудите дело, а против этого – прекратите, судьи пусть согласовывают приговоры со мной, только потом их выносят. Вот это суперпремьерская система», - сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что суперпремьерская система в Армении отныне ликвидирована и в демократической стране не может быть суперпремьера.