Мэр Еревана снял с повестки заседания Совета старейшин нашумевший проект о повышении зарплат

В мэрии Еревана сегодня проходит заседание Совета старейшин, в повестку которого также был включен нашумевший проект о повышении заработных плат сотрудников мэрии, однако мэр Еревана Айк Марутян решил снять этот проект с повестки заседания, мотивировав это тем, что есть необходимость в дополнительных обсуждениях.

Марутян сообщил, что проект вызвал бурные обсуждения также в правящей фракции «Мой шаг».

Оппозиционные фракции Совета старейшин выступают против предложенного городскими властями варианта повышения зарплат, так как, по их мнению, от этого, как всегда, выиграют не специалисты среднего звена, а высокопоставленные чиновники. К примеру, мэр в случае принятия проекта вместо 575 тыс. драмов станет получать жалование в размере 1 млн 200 тыс. драмов, а начальник отдела - вместо 291 тыс. драмов примерно 363 тыс. драмов.

На сегодняшнем заседании Айк Марутян, в частности: заявил: «Премия 1700 сотрудников станет зарплатой. Мэрия сможет также принимать на работу более квалифицированных специалистов. Я премию не брал и не возьму. С 16 лет я работаю, сейчас я обеспеченный человек. У меня нет ожиданий в плане денег. Я сказал, что моя зарплата не должна быть повышена, но юристы сказали, что это невозможно».

Мэр заверил, что даже в случае повышения его зарплаты он все равно будет получать те же 400 тыс. драмов, а остальная сумма будет направлена на благотворительность.