Оппозиция в Совете старейшин Еревана критикует проект мэрии о повышении зарплаты своим сотрудникам

Мэр Еревана будет получать почти такое же жалование, что и премьер-министр, если на предстоящем заседании Совета старейшин будет одобрен проект о повышении заработной платы сотрудникам мэрии.

К примеру, мэр Айк Марутян, согласно проекту, будет получать 1 млн 200 тыс. драмов, сейчас он получает 575 тыс. драмов. По словам пресс-секретаря мэра Акопа Карапетяна, мэр выразил желание отказаться от повышения зарплаты, однако он не может этого сделать.

«Он отказался от премии, и в той же логике он выразил намерение отказаться также от повышения зарплаты, однако законодательство не предоставляет подобной возможности», - отметил Акоп Карапетян.

Повышение заработной платы будет обязательным также и для других чиновников мэрии, если Совет старейшин на этой неделе одобрит данный проект. Заместители мэра будут получать 947 тыс. драмов - больше, чем директор Службы национальной безопасности (СНБ).

«Губернатор будет получать меньше, чем заместитель мэра. У нас есть 22 заместителя префекта, последние будут получать больше, чем наши 10 губернаторов. Начальник СНБ, начальник полиции, начальник Государственной контрольной службы, начальник Комитета госдоходов будут получать более низкую зарплату, чем ряд чиновников в мэрии», - сказал руководитель оппозиционной фракции «Луйс» Совета старейшин Еревана Давид Хажакян.

Фракция «Луйс» считает решение мэрии нелогичным. По словам главы фракции, они выступают за повышение зарплат, но против неравномерного повышения.

«Это изменение, подобное раздувание [штата] и неравномерное повышение зарплат приводит к тому, что финансовое бремя города увеличивается на 2 млрд драмов», - отметил Хажакян.

Штат мэрии не был раздут, то есть новые штатные единицы не прибавились, возражает Давиду Хажакяну пресс-секретарь мэра. По словам Карапетяна, просто сотрудники находящихся в подчинении мэрии учреждений перейдут в штат мэрии.

Хажакян, кстати, утверждает, что а соответствии сданными изменениями персонал мэрии увеличится на 40%. «В свое время мы обвиняли Республиканскую партию, говорили: «Вы используете административный ресурс и используете это в дальнейшем в других целях». Но сейчас, фактически, новая власть еще больше увеличивает эту цифру», - подчеркнул руководитель фракции «Луйс».

«Заявление о раздутии штата, особенно на 40%, если не дезинформация или попытка намеренного введения общественности в заблуждение, то просто следствие неосведомленности», - отметил на это пресс-секретарь мэра.

Из учреждений, находящихся в подчинении мэрии, в штат мэрии всего планируется перевести 70 сотрудников.

Между тем Хажакян утверждает, что даже если это число вычесть из общего числа штатных единиц мэрии, то все равно образовалось много новых штатных единиц.

Пресс-секретарь мэра Акоп Карапетян в связи с этим подчеркнул: «Произошло механическое увеличение, но в целом имела место оптимизация штатов. Там, где было необходимо увеличение штатов, они были увеличены, где необходимо было сокращение – были сокращены».

В оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Совета старейшин также выступают против решения мэрии о повышении зарплат. Фракция за повышение зарплат в принципе, но не за вариант, предложенный мэрией.

«Мы предложим внести изменения в данный проект, мы предложили, чтобы зарплата низшего звена была повышена на 100%, а зарплата городских властей, высокопоставленных чиновников – на 50%, не более. Попытаемся убедить, чтобы они пошли на этот шаг», - сказал Микаэл Манрикян.

Из мэрии сообщают, что частично повышение зарплат планируется финансировать из премиального фонда.

«Финансовое бремя города настолько увеличивается, что город должен сократить статьи расходов на озеленение, лифты и ряд других статей», - сказал Давид Хажакян.

«Те люди, которые недоумевают или имеют вопросы в связи с изменением ставок, пропорциями, думаю, должны лучше изучить законодательство Республики Армения», - отметил Акоп Карапетян.

По словам пресс-секретаря мэрии Еревана, повышение зарплат производится не произвольно, а в соответствии с законодательством.

«Если зарплата сотрудника определенного звена повышается на сумму х, соответствующим образом должна повыситься также зарплата сотрудника более высокого звена», - подчеркнул он.

Проект решения о повышении зарплат планируется принять 8 мая. Между тем, оппозиционные фракции заявляют, что они не станут голосовать за проект, если он не будет изменен.

Если проект будет принят, то это станет первым столь значительным повышением зарплат в мэрии Еревана за последние годы.