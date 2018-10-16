Джордж Кент: Соединенные Штаты поддерживают демократическую, безопасную и процветающую Армению

«Соединенные Штаты поддерживают демократическую Армению, и после парламентских выборов в Армении Вашингтон и Ереван обсудят вопрос об углублении отношений», - в беседе с журналистами сегодня заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, который находится с визитом в Ереване.

«После парламентских выборов в Армении мы, вероятно, в феврале в Вашингтоне соберем очередное заседание армяно-американской межправительственной рабочей группы для проведения обсуждений стратегического значения. Думаю, для нас это будет отличный повод обсудить то, как мы можем углубить наши отношения. Как заявил на прошлой неделе посол Миллз, говоря о недавних изменениях, которые вы называете «бархатной революцией», Соединенные Штаты увеличили помощь Армении для поддержки изменений, которые продвигают граждане Армении», - сказал высокопоставленный дипломат США.

Посол США в Армении Ричард Миллз, который завершает дипломатическую миссию в стране, на прошлой неделе заявил, что в этом году Соединенные Штаты увеличили помощь Армении на 14 миллионов долларов, а в следующем финансовом году планируют выделить на 20 миллионов долларов больше, чем первоначально планировалось.

Джордж Кент является заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии и отвечает за координацию отношений с Украиной, Молдовой, Беларусью, Арменией, Грузией и Азербайджаном.

Накануне Джорджа Кента принял премьер-министр Армении Никол Пашинян и, как передает пресс-службы главы армянского правительства, американский дипломат сказал, что он очень рад быть с визитом в Армении во время происходящих в стране перемен, и что Соединенные Штаты придают большое значение дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества с Арменией: «Соединенные Штаты поддерживают демократическую, безопасную и процветающую Армению. Мы знаем, что в Вашей стране произошли демократические изменения, что возможно проведение новых выборов, и мы призываем к тому, чтобы это были свободные и справедливые выборы, в которых примут участие все».

Касаясь возможной встречи премьер-министра Армении и президента США, Джордж Кент выразил уверенность, что такая встреча произойдет. «Как дипломаты, мы всегда помогаем в организации встреч наших лидеров. Уверен, что встреча [Трамп-Пашинян] состоится, но я не могу сказать, когда и где это произойдет. Я могу предположить, что вопрос о встрече будет обсуждаться на встрече премьер-министра Пашиняна и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона», - отметил он.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента США также рассказал об отношениях с Ираном. «Американские санкции против Ирана касаются определенных компаний, определенных сфер. Проблема заключается не в небольшом объеме обычной торговли. Однако как армянские, так и грузинские и азербайджанские компании, с которыми я говорил на прошлой неделе, должны осознавать, кем являются их клиенты. Да, мы призываем компании не торговать с определенными иранскими компаниями, потому что они могут находиться под американскими санкциями. Должностные лица в Соединенных Штатах, которые несут ответственность за политику в отношении санкций, скорее всего, приедут в регион в ноябре для обсуждений с представителями армянских, грузинских и других компаний».

Кстати, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон несколько часов назад заявил, что во время своего визита на Южный Кавказ он также обсудит вопрос отношений с Ираном.