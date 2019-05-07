Пашинян подытожит год премьерства на пресс-конференции

8 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян созывает пресс-конференцию, на которой собирается подытожить результаты годовой работы на главном руководящем посту страны.

На своей странице в Facebook Пашинян сегодня написал: «Уважаемые соотечественники! Завтра я проведу пресс-конференцию по поводу годовщины моего избрания на пост премьер-министра, которое произошло по вашей воле. В ходе пресс-конференции я представлю 100 фактов о Новой Армении и, оперируя только фактами, буду говорить о масштабных изменениях, которые произошли в нашей стране».

Как сообщил Пашинян, за пресс-конференцией можно будет следить в прямом эфире с 10:30.