«Город сирот»: Новый фильм Радио Азатутюн (ВИДЕО)

1914 год. В Европе началась Первая мировая война. Война дала правительству младотурок Османской империи возможность совершать массовые убийства армян. Более полутора миллионов армян стали жертвами геноцида. Сотни тысяч армянских детей стали сиротами. Многие из них спаслись от смерти в американских приютах для сирот. Самый большой в мире сиротский дом был создан в Александрополе (ныне Гюмри). В нем нашли приют более 31 тысячи армянских детей.

Автор и режиссер фильма «Город сирот» – директор Армянской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода (Радио Азатутюн) Гарри Тамразян.