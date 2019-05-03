Правозащитники поднимают вопросы в связи с инцидентом в аэропорту «Звартноц»

Пограничники Федеральной службы безопасности России незаконно несут службу в ереванском аэропорту «Звартноц», утверждает руководитель общественной организации «Объединение информированных граждан» Даниэл Иоаннисян, указывая на договор, подписанный между Арменией и Россией в 1992 году. Согласно документу, российские пограничники должны нести службу только на границах с Турцией и Ираном.

«В 1992 году был подписан договор между Арменией и Россией о деятельности российских пограничников в Армении, в котором было закреплено, что границы с Турцией и Ираном будут охранять российские пограничники. В договоре также четко указано, что для осуществления других функций пограничники привлекаться не могут», - прокомментировал он.

Руководитель Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц добавляет: «Нет никаких обоснований того, почему пограничная служба ФСБ РФ должна нести службу в аэропорту «Звартноц». Если с этой точки зрения будет рассмотрена конституционность договора, то его следует признать неконституционным».

По словам правозащитника Артура Сакунца, по заключенному между Арменией и Россией договору о статусе пограничных войск РФ, российские пограничники могут применять список нежелательных лиц РФ также в отношении въезжающих в Армению иностранцев.

«Фактически, на Армению распространяется санкционный список, который 1 ноября прошлого года был утвержден приказом [премьер-министра РФ Дмитрия] Медведева», - говорит Даниэл Иоаннисян.

Глава общественной организации «Объединение информированных граждан» пришел к подобному выводу после инцидента, произошедшего на днях с украинским депутатом в аэропорту «Звартноц».

Члену Верховной рады Украины Мустафе Найему, прибывшему в Армению в ночь на 1 мая для участия в Международной антикоррупционной дискуссии, пограничники в течение 2,5 часов не позволяли въехать в страну. По словам украинского депутата, в аэропорту «Звартноц» армянские пограничники ему объяснили, что он «нежелательное лицо» для третьей страны. Депутат предполагает, что третьей страной является Россия, в список нежелательных лиц которой он включен.

Хотя украинскому парламентарию, в конце концов, разрешили въезд в Армению, инцидент, по мнению правозащитника Артура Сакунца, может повлиять на процесс упрощения визового режима между Арменией и ЕС.

«Потому что как раз граждане стран-членов ЕС могут быть сочтены нежелательными лицами для въезда в Россию, и это будет применено к Армении», - говорит правозащитник.

Кстати, Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи призвал парламентариев обратиться в Конституционный суд для проверки конституционности армяно-российского договора. Сакунц замечает, что договор противоречит первой статье Конституции Армении - принципу суверенитета.

Радио Азатутюн вчера обратилось в Службу национальной безопасности Армении, чтобы получить комментарий в связи с инцидентом с украинским депутатом. Из ведомства пока не ответили.

А сегодня посол России в Армении Сергей Копыркин уклонился от каких-либо комментариев в связи с данным инцидентом.