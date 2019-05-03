То, что Царукян не занимается бизнесом, зафиксировано его участием в выборах – депутат от ППА

Председатель Национального собрания Арарат Мирзоян, по сути, отклонил просьбу партии «Решение гражданина» о создании временной комиссии по депутатской этике, но призвал лидера партии «Процветающая Армения» (ППА) и одноименной фракции Гагика Царукяна выступить с публичными разъяснениями в связи с утверждениями о том, что он в нарушение Конституции занимается предпринимательской деятельностью.

Свое письмо Царукяну Мирзоян опубликовал на своей странице в Facebook.

Мирзоян отметил, что инициатива по созданию комиссии по этике выходит за рамки полномочий председателя Национального собрания, кроме того, «это может породить различные спекуляции». Арарат Мирзоян добавил, что считает, что в данной ситуации Царукян должен как минимум дать исчерпывающие публичные разъяснения по этому вопросу.

Депутат правящей фракции «Мой шаг» Эрикназ Тигранян считает, что спикер парламента предоставил Гагику Царукяну хорошую возможность развеять подозрения.

«Чтобы доказать, показать документы, что он следовал положениям закона и передал весь свой бизнес в доверительное управление. Это возможность для депутата развеять все те подозрения, которые есть у общественности. В конце концов, я думаю, что это был очень большой жест со стороны председателя Национального собрания, дополнительная возможность сделать то, что депутат мог бы давно сделать сам, выступив с публичным заявлением, но, возможно, не думал об этом, а предыдущее голосование, связанное с изменениями в закон о пошлинах, не только усилило подозрения, но и вызвало вопросы касательно конфликта интересов», - сказала Эрикназ Тигранян.

В ППА знакомы с письмом Мирзояна. Депутат фракции ППА Сергей Багратян сказал, что они обсуждают, как на него ответить. «Мы идем с противоположного конца: не Царукян должен доказать, что он не занимается бизнесом, а политическая сила, сделавшая подобное заявление, должна доказать, что г-н Царукян занимается бизнесом. Потому что г-н Царукян не занимается бизнесом, это зафиксировано его участием в выборах. Если г-н Царукян участвовал в выборах 9 декабря в качестве кандидата в депутаты, и Центральная избирательная комиссия зафиксировала тот факт, что он не бизнесмен, что он может участвовать в выборах, и ни одна политическая сила не обжаловала участие г-на Царукяна в выборах, то вопрос отныне легитимизирован», - сказал Багратян.