Тоноян и Каспшик обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе и на линии соприкосновения в Карабахе

Министр обороны Армении Давид Тоноян накануне вечером принял личного представителя Действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспшика.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, в ходе встречи была обсуждена ситуация на армяно-азербайджанской государственной границе и на линии соприкосновения вооруженных сил Карабаха и Азербайджана.

Министр обороны Армении выразил послу обеспокоенность в связи с нарушениями в последнее время режима прекращения огня, в результате чего был ранен армянский военнослужащий.

Посол Каспшик представил министру обороны Армении предстоящие вопросы повестки переговорного процесса.