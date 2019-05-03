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Карабах

Тоноян и Каспшик обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе и на линии соприкосновения в Карабахе

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Министр обороны Армении Давид Тоноян накануне вечером принял личного представителя Действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспшика.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, в ходе встречи была обсуждена ситуация на армяно-азербайджанской государственной границе и на линии соприкосновения вооруженных сил Карабаха и Азербайджана.

Министр обороны Армении выразил послу обеспокоенность в связи с нарушениями в последнее время режима прекращения огня, в результате чего был ранен армянский военнослужащий.

Посол Каспшик представил министру обороны Армении предстоящие вопросы повестки переговорного процесса.

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