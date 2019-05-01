Бывшие сотрудники Ереванского зоопарка продолжают требовать отставки директора

Параллельно с открытием сезона в Ереванском зоопарке бывшие сотрудники зоопарка возобновили акции протеста с требованием отставки директора Рубена Хачатряна.

«Рубен, уходи. Зоопарк без Рубена», - скандировали протестующие.

«Причина - его непрофессиональный подход и нежелание слушать специалистов. Он придерживается единоличной формы управления, что приведет зоопарк к упадку. Он не может в этом стиле продолжать управлять зоопарком. Я прошу, пусть в мэрии правильно подойдут к этому вопросу и поймут, что происходит», - в беседе с Радио Азатутюн сказал один из протестующих.

Бывшие сотрудники говорят, что их многочисленные акции протеста остались без ответа, поэтому они собираются обратиться в более высокие инстанции.

Юнона Ханзадян, которая 25 лет проработала руководителем отдела хищников в Ереванском зоопарке, отмечает, что такого падежа животных, как за последний год, никогда раньше не было.

«Если даже меня попросят, я не вернусь в зоопарк… Куда мне возвращаться и кого содержать, где животные? Мы думаем, что он постепенно устраняет животных. У него есть какие-то цели в связи с территорией зоопарка. В центре города, отличное место. Не сегодня завтра он может даже приватизировать зоопарк», - сказала она.

За последнее время в зоопарке сдохли тигр, медведь, единственная зебра (вследствие отравления), один из двух крокодилов.

Касаясь падежа животных, директор зоопарка Рубен Хачатрян сказал: «Помимо тех случаев, когда животных намеренно отравили, как в случае с зеброй, с медведем, очень возможно, что были и еще один-два случая, когда, к сожалению, был злой умысел, все остальные случаи являются естественными. Но представлять все под общим соусом, когда животное стареет и умирает от неизлечимой болезни, делать это поводом для постоянных упреков, это просто курьез».

Хачатрян называет заявления бывших сотрудников «наветом и клеветой», добавляя, что он готов понести самое строгое наказание, если обвинения будут подтверждены правоохранительными органами.

«Я надеюсь, что очень скоро эти вопросы будет разрешены, пролив свет на реальность. Будь то результаты расследования мэрии или следственных органов, которые уже закрыли дела. Так что, зоопарк работает в своем обычном режиме», - сказал директор.

Хачатрян заявил, что в данный момент не собирается подавать в отставку.