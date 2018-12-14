Ситуация в Ереванском зоопарке не успокаивается

Несколько бывших и нынешних сотрудников Ереванского зоопарка продолжают акции протеста, требуя отставки директора зоопарка Рубена Хачатряна.

«Мы всегда будем требовать, чтобы директором был человек, который знаком с этими животными, знаком со стилем работы в данном учреждении и является специалистом, чтобы в будущем у нас не было профессиональных проблем», - сказал один из протестующих сотрудников.

За последний месяц в зоопарке умерли единственная зебра и крокодил, а два дня назад стало известно о смерти безоарового козла. По утверждению директора, зебру, к примеру, намеренно отравили.

Между тем, бывший координатор отдела по уходу за животными Манук Манукян утверждает, что причиной падежа животных является нехватка специалистов. «Я как бывший сотрудник утверждаю, что всегда были профессиональные проблемы, это проблема единоличного управления, когда только он принимает решение и осуществляет его», - сказал Манукян.

По словам сотрудников, это факт, что в зоопарке царит нездоровая атмосфера, но падёж животных происходит не вследствие этой атмосферы.

Между тем, директор зоопарка Рубен Хачатрян в беседе с Радио Азатутюн заявил, что прежде с подобной интенсивностью падёж животных не регистрировался, за всем этим стоят люди, которые прекрасно знают все ходы и выходы в зоопарке, знакомы с поведением животных.

«Они знают, что нужно сделать с животным, чтобы оно, например, подверглось стрессу, захотело убежать отсюда. То есть, мы имеем дело с составом преступления, и я надеюсь, что с помощью правоохранителей мы раскроем этот процесс. То явление, которое сегодня происходит, направлено не против зоопарка, а конкретно против директора, которого, как они решили, нужно заменить, потому что те люди, которые в прошлом работали, получили определенные обещания, что они вернутся на работу. Есть люди, которые здесь имели бизнесы, а сегодня не имеют, есть люди, которые боятся потерять свои бизнесы, есть люди, которые склонны заниматься торговлей животных, и за ними стоят другие люди. То есть, это группа людей, которые, пользуясь этой постреволюционной ситуацией, пытаются решить свои конкретные личные проблемы, готовы пойти на все ради достижения своих конкретных целей, что уже превратилось в самую большую подлость, когда просто убивают невинных животных», - сказал директор зоопарка.

В вопрос вмешалась также мэрия Еревана, начав проверки в зоопарке. Заместитель мэра Тигран Вирабян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что их очень беспокоят случаи падежа животных и они попытаются разрядить внутреннюю напряженность, возникшую между руководством и сотрудниками.

«В конце концов, у всех нас одна цель: иметь здоровую атмосферу в зоопарке. Ведь здесь все очень чувствительно, больше, чем в любом другом коллективе, потому что мы непосредственно имеем дело с животными, и вы видите, как мы платим за любую невнимательность, месть. Я хочу заверить сотрудников, что нет привилегированного человека. Те, кто превысили или не выполнили своих полномочий, дадут за это ответ. На этой территории, в этом коллективе нет пользующихся покровительством, и это является наиболее важным признаком доверия, которое должно быть у сотрудников, они должны знать, что по результатам проводимого всестороннего расследования будут приняты четкие решения. И те люди, которые ответственны за это, понесут наказание», - сказал Вирабян.

По факту смерти зебры было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, что наказывается лишением свободы на срок до 4 лет. Прошел месяц, однако правоохранители все еще расследуют инцидент и не сообщают, кто мог отравить зебру.