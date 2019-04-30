«Мой шаг» не торопится высказать свою позицию о том, нарушил Царукян Конституцию или нет

Правящая фракция «Мой шаг» не торопится высказать свою позицию о том, нарушил ли лидер партии и фракции «Процветающая Армения» (ППА) Гагик Царукян Конституцию, активно участвуя в обсуждениях на тему введения госпошлины на импортируемый в страну цемент.

Сегодня было созвано второе закрытое заседание во главе с председателем Национального собрания Араратом Мирзояном.

Депутат Рубен Рубинян («Мой шаг») сообщил, что их позицию еще необходимо уточнить. «Прежде чем принимать какое-либо политическое решение, необходимо обсудить связанные с ним обстоятельства и убедиться, что все делается в рамках логики и легитимности», - сказал он.

Депутаты фракции ППА, в том числе и Гагик Царукян, на днях во время обсуждения соответствующего законопроекта защищали интересы принадлежащего Царукяну завода «АраратЦемент». Царукян с трибуны парламента говорил о заводе и проблемах его сотрудников, а также о своей встрече с сотрудниками завода.

Во внепарламентской партии «Решение гражданина» считают, что была нарушена Конституция, которая запрещает депутату заниматься предпринимательской деятельностью. Они подали председателю Национального собрания Арарату Мирзояну заявление, предложив ему обратиться в Конституционный суд с вопросом о прекращении полномочий депутата, создать временную комиссию по вопросу депутатской этики и провести расследование по данной проблеме.

В этой связи Рубинян сказал: «Моя личная позиция состоит в том, что некоторые заявления г-на Царукяна вызывают определенные расхождения во мнениях или сомнения. И в конечном итоге стоит уточнить, что означали эти заявления».

Партия «Решение гражданина» также обратилась к генеральному прокурору Артуру Давтяну с предложением привлечь Гагика Царукяна к уголовной ответственности в случае, если были нарушены требования Конституции.

Депутат фракции ППА Ивета Тоноян считает это заявление лишенным оснований: «Это абсолютно безосновательно. Я просто еще раз уточню. Я понимаю попытки некоторых политических сил или так называемых политических сил, спекулируя именем Гагика Царукяна, напомнить о собственном небытие или получить какие-то политические дивиденды. Однако это абсолютно бесплодный образ действий, и он обречен на провал».

Тоноян уверяет, что Царукян встретился с сотрудниками завода «АраратЦемент» и заявил об их проблемах с трибуны парламента как депутат. «Сотрудники завода «АраратЦемент» публично попросили Гагика Царукяна как депутата представить в парламенте волнующий их вопрос. И они выступили от имени 1300 сотрудников, обратились с просьбой к нему как к депутату. И Гагик Царукян как раз на встрече с сотрудниками «АраратЦемента» пообещал, что поднимет этот вопрос в парламенте», - сказала она.

Еще до заявления партии «Решение гражданина» парламентская фракция «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») в день того самого обсуждения заявила, что выступления депутатов от ППА по законопроекту о введении госпошлины на импортируемый цемент и их голосование являются столкновением интересов. Фракция руководствовалась личными интересами связанного с депутатом лица, что является нарушением закона о гарантиях деятельности депутата. Согласно закону, фракция должна была заранее заявить о наличии конфликта интересов и отказаться от выступлений и даже голосования.

Ивета Тоноян не отрицает, что в этом смысле есть проблема: «Возможно, формально этого заявления не было. Однако ни для кого не секрет, что «АраратЦемент» находится в составе концерна «Мульти груп» и с 2002 года передан в доверительное управление».

В связи со столкновением интересов правящая фракция пока не дала свою оценку. Она еще рассмотрит заявление относительно деятельности Царукяна. К какому выводу она придет, Рубен Рубинян затруднился прогнозировать. Пока он уверен в одном – Царукян является политическим деятелем, а не бизнесменом.