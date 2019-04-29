Эрдоган вновь осудил Макрона за установление Дня памяти геноцида армян

Президент Турции Реджеп Эрдоган 27 апреля резко раскритиковал президента Франции Эмманюэля Макрона за решение установить в стране национальный День памяти жертв геноцида армян.

«Обращение к 700 тысячам армян, которые проживают во Франции, тебя не спасут, господин Макрон», - заявил Реждеп Эрдоган во время выступления перед официальными представителями своей партии в городе Кизилкахамам, расположенном к северу от Анкары.

Ранее Эрдоган уже обвинял Эмманюэля Макрона в том, что тот является «новичком» в политике, а Францию — что она сама осуществляла «геноцид» в Алжире в период колонизации и участвовала в геноциде в Руанде.

Выступая во время памятных мероприятий 24 апреля в Париже премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что Франция намерена содействовать признанию геноцида армян в качестве преступления против человечества и ее не остановят «никакие выдумки».