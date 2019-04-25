Айк Геворкян представил факты, вновь утверждая, что Царукян приобрел завод «АраратЦемент» за 200 тыс. долларов

Страсти вокруг завода «АраратЦемент», принадлежащего лидеру партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагику Царукяну, не утихают. Депутат от правящего блока «Мой шаг» Айк Геворкян сегодня в Национальном собрании привел решения правительства в качестве доказательства того, что Царукян 17 лет назад приобрел этот завод за 200 тыс. долларов. И это в том случае, когда в свое время была отвергнута инвестиционная программа на сумму 35 млн долларов.

«Речь идет о решении правительства 1465А от 2002 года, где во втором пункте отмечается, что цена акций установлена в размере 200 тыс. долларов США. На их веб-сайте указано, что в 2002 году завод перешел в собственность «Мульти груп», фактически, в 2002 году завод был продан за 200 тыс. долларов компании «Роберто», зарегистрированной в Бельгии, однако ее учредителем является офшорная компания», - отметил Геворкян.

Депутат от правящего блока впервые об этом ​заявил на прошлой неделе, во время обсуждения в парламенте проекта правительства о введении госпошлины на импортируемый цемент. А Царукян пообещал подарить завод Айку Геворкяну, если тот докажет, что завод был приобретен по этой цене.

«Я бы процитировал и другие пункты этого решения правительства, по которым все долги за электроэнергии и воду заводу прощаются», - сегодня подчеркнул Геворкян.

Депутат фракции ППА Микаэл Мелкумян на это возразил: «Цена отчуждаемого государственного имущества определяется не только теми денежными средствами, которые представляются. К этим 200 тыс. прибавились 6 млн 866 тыс. долларов, которые являются полной выплатой долгов по газу и электроэнергии. Если прибавить все, получится около 10 млн долларов».

В свою очередь, фракция «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») обратила внимание на не менее важный вопрос. По словам главы фракции Эдмона Марукяна, вторая по величине фракция в парламенте – ППА, превратила обсуждение в защиту интересов завода, принадлежащего руководителю своей фракции, что является антиконституционным.

«У депутатов фракции ППА есть проблема столкновения интересов, и они должны сделать заявление об этом, и голосование против этого не меняет. Закон гласит, что перед выступлением по указанному вопросу, если выступление является лоббингом, то есть, если ты знаешь, что здесь косвенно или прямо есть интересы, ты не должен выступать по этому вопросу», - сказал Марукян.