Мы будем последовательны в вопросе международного признания Геноцида армян - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня выступил с посланием по случаю Дня памяти жертв Геноцида армян.

В послании премьера, текст которого приводит его пресс-служба, говорится:

«Сегодня мы воздаем дань уважения памяти жертв Геноцида армян.

Одной из особенностей Геноцида армян является то, что люди, подвергшиеся геноциду, не только были физически истреблены, но и лишены права жить на своей родине. Нас последовательно лишали земли, на которой на протяжении тысячелетий формировалась и развивалась армянская культура, армянская идентичность. Стерто с лица земли составляющее армянскую идентичность культурное наследие - тысячи школ, церквей и монастырей. Были уничтожены носители сущности армянской культуры - интеллигенция и духовенство. Это был огромный удар не только по армянскому народу, его культуре и культурологическому виду, но и по всей человеческой цивилизации. Невосполнимо потерян уникальный и самобытный пласт мировой культуры. Геноцидом армян, греков и ассирийцев необратимо изменилась культурная картина целого региона. Разве это не было преступлением против человечества?

Злодей уничтожил наших поэтов, тех, кто составлял нашу совесть, ядро нашей идентичности. Следовательно, наша постоянная борьба ведется за сохранение нашей сущности, нашего вида. Забыв о них, забыв об их культурном наследии, мы предадим нашу сущность. Сохраняя память о них, борясь за восстановление справедливости, мы обретем бессмертие. Следовательно, мы будем последовательны в вопросе международного признания Геноцида армян».