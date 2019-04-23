Россия в следующем году перевооружит свою авиабазу в Армении - ТАСС

Российское государственное информационное агентство ТАСС со ссылкой на свой источник в российском военном ведомстве сообщает, что уже в следующем году Россия перевооружит свою авиабазу в Армении: истребители МиГ-29 будут заменены на многоцелевые истребители поколения 4++ Су-30СМ.

Российская 3624-я авиационная база дислоцирована на ереванском аэродроме Эребуни. Здесь стоят на вооружении 18 МиГ-29, все они будут заменены на Су-30СМ.

«Перевооружение авиабазы на Су-30СМ планируется начать уже в следующем году. Поступление самолетов будет проводиться в два этапа - в 2020-2021 годах. Планируется заменить на Су-30СМ все 18 МиГ-29, на которых в настоящий момент летают летчики авиабазы», - приводит агентство слова собеседника.

Источник ТАСС отметил, что обновление парка самолетов планируется провести в два этапа, чтобы не прекращать выполнение авиабазой задач по назначению, так как летному составу придется пройти программу переучивания на новую машину. «Когда самолеты начнут поступать, часть летного состава будет направлена на переучивание в Липецкий авиацентр, часть будет продолжать нести службу на авиабазе Эребуни», - уточнил собеседник. На втором этапе подготовка всех летчиков и перевооружение авиабазы завершатся.

Су-30СМ (серийный, модернизированный) - двухместный сверхманевренный истребитель поколения 4++. Оснащен двумя двухконтурными форсированными турбореактивными двигателями с управляемым вектором тяги АЛ-31ФП. Боевой радиус самолета составляет 1500 км, продолжительность полета без дозаправок - 3,5 часа.

Отметим, что речь идет о модернизации вооружения на российское авиабазе, это не связано с намерением Армении закупить у России истребители Су-30СМ.