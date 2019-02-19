Минобороны не исключает возможности покупки 16 истребителей Су-30CМ

Министерство обороны Армении не исключает, что может купить у России 16 истребителей Су-30СМ. Об этом сегодня в беседе с Радио Азатутюн сказал пресс-секретарь ведомства Арцрун Ованнисян.

«Я не могу назвать точные цифры. Министр обороны тоже не указал точную цифру, что именно 12. Это минимальный размер подразделения, о котором мы думаем, это эскадрилья. Она может состоять из 10, 12 или 16 самолетов. Точную цифру назвать трудно», - отметил Ованнисян.

На уточняющий вопрос Радио Азатутюн, значит ли это, что не исключено, что Армения будет иметь не 12, а 16 истребителей Су-30СМ, пресс-секретарь Минобороны ответил: «Ничего нельзя исключать».

А на вопрос, приобретет ли Армения эти самолеты на кредитные средства, в частности, на российский кредит на сумму 100 млн долларов, Ованнисян ответил: «Я не могу точно сказать, и было бы неправильно, если бю я сказал, какая техника приобретается на какие средства, я лишь могу сказать, что вообще приобретаемая Арменией военная техника приобретается не только на кредитные средства, но и на наши собственные средства. И это не относится только к Су-30, мы приобретаем и другие виды вооружения».

Напомним, что вчера на военно-промышленной выставке IDEX-2019 в Объединенных Арабских Эмиратах в беседе с РИА Новости министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Армения планирует получить четыре российских истребителя Су-30СМ в конце 2019-го или в начале 2020 года. Отвечая на вопрос о том, сколько подобных истребителей Армения хотела бы приобрести, Тоноян сказал, что речь идет об одной эскадрилье.