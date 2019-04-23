Вице-спикер НС: Год назад в этот день в Армении произошло очень важное событие

«Я хочу всех нас поздравить с этим днем и сказать, что год назад в этот день в Армении произошло очень важное событие», - заявил вице-спикер Национального собрания Армении Ален Симонян, назвав его очередным доказательством победы народа Армении.

«Никол Пашинян был прав. Я ошибся», - год назад в этот день был распространен письменный текст заявления об отставке Сержа Саргсяна с поста премьер-министра, который он занял за несколько дней до этого после 10 лет президентства.

«Движение на улицах против моего премьерства. Я выполняю ваше требование», - заявил Саргсян, который всего за день до этого отказался вести переговоры с Николом Пашиняном, возглавившим уличную борьбу против его премьерства. Тогда он посоветовал Пашиняну вернуться в правовое поле и, покидая место встречи, заявил: «Вы не извлекли уроков из событий 1 марта».

Новость об освобождении задержанных за день до отставки Сержа Саргсяна оппозиционных депутатов Национального собрания Никола Пашиняна, Арарата Мирзояна, Сасуна Микаеляна распространилась почти одновременно с новостью об отставке Саргсяна.

После смены власти ставший председателем парламента Мирзоян сегодня на своей странице в Facebook рассказал подробности о предшествовавших отставке переговорах. Главным переговорщиком, по словам Мирзояна, стал бывший премьер-министр, на тот момент первый вице-премьер Карен Карапетян. Во временном изоляторе Эребуни он сообщил Мирзояну, Пашиняну и Микаеляну о готовности Саргсяна подать в отставку осенью после саммита Франкофонии, но получил отказ, ушел, затем вернулся и сказал, что Саргсян готов уйти в отставку в мае-июне, а вновь получив отказ, предложил дату 25 апреля.

«Мы сказали – нет. Он предложил в тот же день, 23 числа поздно вечером. Мы сказали – нет. «В течение одного-двух часов», - сказал Никол. Карен Карапетян ушел, вернулся и сказал: договорились, в течение двух часов будет отставка», - написал спикер парламента.

Отвечая на фейсбуковскую запись Мирзояна, заместитель председателя Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян назвал ее «очередной легендой», утверждая, что Серж Саргсян принял решение о своей отставке еще до встречи Карапетяна с задержанными депутатами. Однако Ашотян так и не представил свою версию о том, почему Карапетян пошел на встречу.

По мнению члена самой большой оппозиционной фракции парламента – возглавляемой Гагиком Царукяном фракции «Процветающая Армения», Геворка Петросяна, ожидания народа от революции не оправдались.

«Люди совершили революцию не для того, чтобы всего лишь поменялась атмосфера, люди совершили революцию, в первую очередь, с тем правомерным ожиданием, что условия их жизни в обозримом будущем изменятся, будет заметен положительный рост. До сих пор в экономическом плане ощутимого положительного роста нет», - сказал Петросян.

Вице-спикер парламента от правящей фракции «Мой шаг» Ален Симонян отметил, что один год - это короткий период времени для того, чтобы люди чувствовали социально-экономические изменения.

«Есть некоторые слои, которые уже чувствуют их: были подняты зарплаты, с сентября будут подняты зарплаты учителям, военнослужащим, полицейским. После изменений в Налоговом кодексе, я уверен, еще больше людей почувствуют изменения. Думаю, если мы хотим говорить о конкретном временном периоде, подобный период никто никогда не может указать, это непрерывный процесс, который постоянно будет продолжаться, и постоянно будет делаться все для того, чтобы граждане Армении на себе, на своем семейном бюджете чувствовали эту разницу», - отметил Симонян.

Не преодолевшая 5-процентный барьер на прошедших в декабре внеочередных парламентских выборах Республиканская партия в течение прошедшего года критиковала и подвергалась критике, был раскрыт ряд коррупционных скандалов, представителям бывшей власти были предъявлены различные обвинения.

В отличие от своих однопартийцев, глава РПА Серж Саргсян предпочел хранить молчание, даже когда дело дошло до его близких родственников – братьев Александра и Левона Саргсянов и их детей.

Серж Саргсян, встретившийся вчера с вступившими в ряды РПА новыми членами, отказался давать политические оценки тому, что произошло за прошедший год. «Когда придет время, я отвечу на многочисленные вопросы», - пообещал он журналистам.