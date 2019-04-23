Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Политика

Серж Саргсян пообещал ответить на вопросы, «когда придет время»

Бывший президент Армении Серж Саргсян

Смотрите комментарии

Бывший президент Армении Серж Саргсян в понедельник встретился с вступившими в ряды Республиканской партии Армении (РПА) новыми членами.

На вопрос журналистов, какие изменения он замечает в Армении за год после своей отставки, Саргсян ответил, что неоднократно говорил, что придет время, и он ответит на все вопросы.

«Когда придет время, я отвечу на многочисленные вопросы», - сказал он, передает официальный сайт РПА.

23 апреля 2018 года Серж Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра Армении, который он занимал всего шесть дней.

Ваше мнение

Показать комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG