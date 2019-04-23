Серж Саргсян пообещал ответить на вопросы, «когда придет время»

Бывший президент Армении Серж Саргсян в понедельник встретился с вступившими в ряды Республиканской партии Армении (РПА) новыми членами.

На вопрос журналистов, какие изменения он замечает в Армении за год после своей отставки, Саргсян ответил, что неоднократно говорил, что придет время, и он ответит на все вопросы.

«Когда придет время, я отвечу на многочисленные вопросы», - сказал он, передает официальный сайт РПА.

23 апреля 2018 года Серж Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра Армении, который он занимал всего шесть дней.