В парламенте обсуждается законопроект о предоставлении материальной помощи пострадавшим во время событий 1 марта 2008 года

Национальное собрание обсуждает законодательную инициативу депутатов правящей фракции о предоставлении материальной помощи гражданам, пострадавшим во время событий 1 марта 2008 года.

«Это не просто проект о материальной помощи. Тем самым мы подтверждаем роль государства как защитника прав и свобод граждан и демократических ценностей, - заявила автор законопроекта, вице-спикер Национального собрания Лена Назарян, добавив: - Я должна с сожалением констатировать, что не все пострадавшие были восприняты бывшим правительством как пострадавшие. Был крайне дифференцированный подход. Хочу вам сообщить, что в ответ на свои запросы я получила из соответствующих органов справку, в которой ясно виден этот несправедливый подход».

Размер и порядок компенсации этим проектом не установлены. Министр юстиции Артак Зейналян пояснил, что в течение трех месяцев после принятия закона правительство должно обсудить и утвердить процедуру, а пострадавшие в течение последующих трех лет могут представить соответствующие документы.

«Необходимо, чтобы была правовая определенность о том, когда можно подавать заявление. Человек может получить статус или на основании изменения статуса получить право обращаться в любой момент в течение этих трех лет», - сказал Зейналян.

Согласно Специальной следственной службе, 1-2 марта 2008 года травмы тяжелой и средней степени тяжести получили 63 человека, личности которых известны. В числе пострадавших есть и полицейские.

А Артак Зелналян указал число 187, подчеркнув, что в ходе обсуждений могут появиться новые сведения и это число изменится.

«Полицейские также включены в список тех лиц, которые получили тяжелые и средние травмы. Поэтому они также могут обратиться в правительство за получением помощи», - отметила Лена Назарян.

Депутаты поинтересовались судьбой тех пострадавших, чьи травмы не были своевременно зафиксированы, например, эти люди покинули страну или из политических соображений скрылись и не явились в соответствующие органы. Получит ли эта группа помощь?

«Те люди, которые получили тяжелые и средние травмы, точно обратились к врачу, и там это было зафиксировано, сотрудник полиции также был там и зафиксировал это. Следовательно, о них есть информация. Люди, получившие легкие травмы, но не обратившиеся в полицию, также избегая того, чтобы в дальнейшем быть свидетелями, не могут быть включены в этот список на получение помощи», - сообщила Лена Назарян.