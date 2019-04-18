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Армения

На посвященные Дню гражданина мероприятия выделено 124 млн драмов

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Для проведения мероприятий, посвященных Дню гражданина, из резервного фонда правительства Армении будет выделено 124 млн драмов (около 255 тыс. долларов).

Согласно информационному агентству «Арменпресс», данный вопрос был включен в число вопросов, по которым не было сделано доклада на заседании правительства.

На 124 млн драмов во всех областях Армении и в Ереване должны быть должным образом проведены мероприятия, посвященные Дню гражданина.

Согласно принятому на прошлой неделе закону, День гражданина будет отмечаться каждый год в последнюю субботу апреля.

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