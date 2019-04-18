На посвященные Дню гражданина мероприятия выделено 124 млн драмов

Для проведения мероприятий, посвященных Дню гражданина, из резервного фонда правительства Армении будет выделено 124 млн драмов (около 255 тыс. долларов).

Согласно информационному агентству «Арменпресс», данный вопрос был включен в число вопросов, по которым не было сделано доклада на заседании правительства.

На 124 млн драмов во всех областях Армении и в Ереване должны быть должным образом проведены мероприятия, посвященные Дню гражданина.

Согласно принятому на прошлой неделе закону, День гражданина будет отмечаться каждый год в последнюю субботу апреля.