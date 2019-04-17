Министр: В этом году мы отремонтируем более 300 километров дорог

Министр транспорта, связи и информационных технологий Акоп Аршакян сегодня заявил, что в течение предстоящих нескольких лет дороги в Армении будут приведены в нормальное состояние.

На встрече с журналистами министр пояснил, что лишь в этом году будет отремонтировано более 300 километров дорог, на что будет выделено 15 млрд драмов.

«Основные направления следующие: из Еревана d направлении границы Грузии мы должны иметь двустороннюю дорогу высокого качества. И со стороны Гюмри через другой КПП. Также в южном направлении у нас есть программы по дополнительному капитальному ремонту довольно больших участков в направлении Мегри», - сказал Аршакян.

По словам Аршакяна, согласно расчетам, представленным в 2015 году Азиатским банком развития, ежегодно требуется около 20 млрд драмов, чтобы вся дорожная сеть Армении ремонтировалась и поддерживалась на должном уровне. «Мы должны приблизиться к этому показателю. Тем не менее, основной акцент нужно сделать на превращении Армении в транзитную зону в сторону Грузии и Ирана. И в этом году мы выделим более 15 млрд драмов на дорожное строительство», - сказал министр.

По его словам, уже в следующем году завершатся ремонтные работы автомагистрали М6, связывающей Ванадзор с границей Грузии. «В следующем году у нас будет высококачественная дорога, ведущая из Еревана к границе Армении», - пообещал министр транспорта.

В январе этого года стало известно, что Евросоюз и Всемирныцй банк до 2030 года предоставят Армении 732 млн евро, которые почти полностью будут направлены на ремонт и строительство дорог, протянувшихся от армяно-иранской до армяно-грузинской границы.

По программе TEN-T Евросоюз и Всемирный банк планируют до 2030 года инвестировать 12,8 млрд евро в реализацию ряда масштабных инфраструктурных проектов в шести странах, участвующих в программе «Восточное партнерство» (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина). Средства будут направлены на модернизацию автомобильных и железных дорог, аэропортов, морских портов и пограничных пунктов.

По словам Акопа Аршакяна, в рамках этой программы сейчас ведутся переговоры о финансировании в размере 350 млн долларов, которые будут направлены на строительство 60-километрового участка дороги Сисиан-Каджаран, по завершении которого из Еревана в Мегри можно будет добраться на 2 часа быстрее.

По словам министра, после достижения договоренности о финансировании эту дорогу можно будет построить за два года. «Строительством одного тоннеля протяженностью 8,7 километров и трех мостов мы можем сократить время движения по этому отрезку на 2 часа, а также повысить безопасность, поскольку это горный участок, и из-за рельефа движение замедляется, а также на этом участке бывают серьезные сезонные проблемы», - пояснил Аршакян.

Глава Минтранса коснулся также автомагистрали «Север-Юг», строящейся с сентября 2012 года, с целью строительства которой прежние правительства Армении, как было сегодня заявлено, привлекли около 550 млн долларов кредитов.

Планировалось, что строительство участка Талин-Гюмри этой дороги будет завершено в июле этого года, однако строительство затянулось, и новый конечный срок пока неизвестен.

Аршакян говорил также об альтернативе «Верхнему Ларсу» - автомагистрали, проходящей через Южную Осетию и связывающей Грузию с Россией.

«По части программы создания дорожного коридора между Россией и Грузией при посредничестве швейцарской компании могу сказать, что последнюю информацию я получил от моего грузинского коллеги в ходе визита в Женеву. Их настрой полностью позитивный, и швейцарская компания, которая должна быть посредником, сделала выплаты, есть позитивный сдвиг. В какие сроки и как будет решен вопрос, я затрудняюсь сообщить», - сказал министр.