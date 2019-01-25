Реализация программы на выделенные Армении более 730 млн евро «сблизит Ереван и Брюссель»

Реализация программы на выделенные Армении Евросоюзом и Всемирным банком более 730 млн евро сблизит Ереван и Брюссель, сегодня в беседе с Радио Азатутюн сказал глава делегации ЕС в Армении, посол Пётр Свитальский.

«На днях Евросоюз и Всемирный банк объявили о крупной инфраструктурной программе TEN-T, цель которой - улучшение коммуникационной, транспортной инфраструктуры в Восточной Европе. Это очень важная инициатива, которая поможет стимулировать экономику, улучшить качество жизни и коммуникацию. Коммуникация является одной из стратегических целей Евросоюза. Мы хотим, чтобы страны Восточной Европы были лучше связаны между собой, и я надеюсь, что реализация этой программы принесет реальную пользу также Армении. Эта программа предусматривает внушительную сумму на проекты, которые будут реализованы в Армении. Позвольте мне отметить, что проекты, входящие в программу TEN-T, были отобраны на основе технических критериев, что означает, что определяющим были потребность данной страны, то, насколько гибко правительство расходует средства, программы и зрелость программ. Эта программа была составлена на основе экономических, финансовых и технических критериев», - пояснил посол.

По программе TEN-T Евросоюз и Всемирный банк планируют до 2030 года инвестировать 12,8 млрд евро в реализацию ряда масштабных инфраструктурных проектов в шести странах, участвующих в программе «Восточное партнерство» (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина). Средства будут направлены на модернизацию автомобильных и железных дорог, аэропортов, морских портов и пограничных пунктов. Армении будет предоставлено 732 млн евро.

«Некоторые проекты уже реализуются в Армении. Позвольте мне подчеркнуть, что Евросоюз оказывает существенное содействие коридору Север-Юг. Те граждане Армении, которые из Еревана едут в Гюмри, видели жёлтые звезды Евросоюза и флаги Армении от Ланджика до Гюмри. Евросоюз выделил грант в размере более 10 млн евро, а также кредит в размере более 60 млн евро от Европейского инвестиционного банка. Еще один реализуемый в настоящее время проект – ремонтирующаяся дорога из Ванадзора через Алаверди к границе с Грузией, и на этот проект уже был выделен кредит на сумму более 30 млн евро, кроме того впереди грант на сумму 5 млн евро. Вы знаете, что в списке наших приоритетов есть и другие проекты, например строительство Мегринского контрольно-пропускного пункта. Евросоюз уже выделил более 10 млн евро на то, чтобы помочь Армении улучшить качество управления пересечением границы. Граждане Армении уже хорошо знакомы с контрольно-пропускными пунктами Баграташен и Бавра, расположенными на северной границе страны. Теперь мы обращаем внимание на южную границу. Уверен, что эта колоссальная программа коммуникации сблизит Армению и Евросоюз», - сказал глава делегации ЕС в Армении.