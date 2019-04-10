Когда КГД озвучит свою оценку, мы выступим с политической оценкой – представитель ППА

Партия «Процветающая Армения» (ППА) представит свою оценку начавшимся накануне проверкам Комитета государственных доходов (КГД) в торговом центре «Ариндж Молл», когда будут завершены правовые действия.

Об этом накануне в беседе с Радио Азатутюн заявил член парламентской фракции ППА Геворг Петросян.

«Мы представим нашу оценку, когда правовые действия завершатся. Другими словами, на данный момент существует их заявление о неком сигнале о том, что реальный размер арендной платы отличается от договорного. Сейчас они проверяют документы, и в результате этого они скажут, был ли сигнал действительно обоснованным или нет. Когда они озвучат свою оценку, то мы также выступим с политической оценкой по этому вопросу», - сказал Петросян.

Отметим, что торговый центр «Ариндж Молл» принадлежит лидеру ППА Гагику Царукяну.

Накануне КГД распространил заявление, в котором заверил, что следственные и процессуальные действия осуществляются в рамках закона. Согласно КГД, обыск в торговом центре был проведен в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении компании по признакам статьи 205 Уголовного кодекса (Уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей).