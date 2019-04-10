Армянский офис ООН озабочен «участившимися угрозами насилия в отношении ЛГБТ-активистов» в Армении

Армянский офис ООН распространил во вторник заявление, в котором выражает озабоченность в связи с участившимися в последнее время ненавистническими высказываниями и угрозами насилия в отношении прав человека и ЛГБТ-активистов.

«Нельзя мириться ни с угрозами насилия, ни с какой-либо формой дискриминации в отношении какой-либо группы или отдельного лица», - говорится в заявлении.

Авторы заявления напоминают, что Конституция Армении и международные правовые обязательства страны, включая Международный пакт о гражданских и политических правах и другие конвенции ООН по правам человека, подписанные и ратифицированные Арменией, запрещают дискриминацию.

«Поэтому мы призываем власти Армении расследовать в соответствии с законом и в судебном порядке расследовать случаи притеснений и злоупотреблений в отношении членов ЛГБТ-сообщества для гарантирования физической безопасности тех, кого преследуют, и содействия в создании среды человеческого достоинства, свободной от ненавистнических высказываний», - говорится в заявлении.

Авторы заявления подчеркивают, что похвально, что Армения взяла на себя обязательства и достигла прогресса в продвижении терпимости, что, как отмечается в заявлении, «влечет за собой уважение прав человека и всех людей, включая этнические, религиозные и сексуальные меньшинства».

«Организация Объединенных Наций готова поддержать народ Армении в реализации этих обязательств во имя лучшей жизни для всех», - отмечается в заявлении.