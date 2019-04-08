ППА пригласит премьера на закрытую встречу для обсуждения вопроса Карабаха – Царукян

Парламентская фракция партии «Процветающая Армения» (ППА) пригласит премьер-министра Никола Пашиняна на закрытую встречу в Национальном собрании для обсуждения вопроса Нагорного Карабаха. Об этом сегодня в беседе с журналистами заявил лидер партии Гагик Царукян.

«Скажу, что это нам пока не ясно. Конечно, мы увидели, что были сделаны разные заявления: Азербайджан - одно, наш премьер - другое. Поэтому мы пригласили премьер-министра на закрытую встречу с членами парламента, и мы пригласим также наших друзей-депутатов Арцаха, чтобы прояснить для нас этот вопрос и получить ответы. И мы вам сообщим», - отметил Царукян.

На замечание журналистов о том, что председатель Совета национальной безопасности Нагорного Карабаха Виталий Баласанян заявил, что тот, кто считает Карабах областью, пусть в Карабах не приезжает, лидер ППА ответил: «Совершенно верно, я согласен с этим заявлением, потому что уже 25-28 лет Арцах [Нагорный Карабах - ред.] является отдельным независимым государством, у которого есть свой президент, свой председатель Национального собрания, своя программа, своя деятельность. Основная борьба нашего народа была за независимое государство, и так оно и должно быть».

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в Вене 29 марта. Встреча Пашинян-Алиев в Вене была первой официальной встречей под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. До этого были три неофициальные встречи.