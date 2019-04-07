Сасун Микаелян выдвинут кандидатом на пост председателя правления «Еркрапа»

На внеочередном 12-м съезде общественной организации «Союз добровольцев Еркрапа» депутат, руководитель правления правящей партии «Гражданский договор» Сасун Микаелян был выдвинут кандидатом на пост председателя правления «Еркрапа».

Об этом сообщает корреспондент Радио Азатутюн.

Пост организации, объединяющей ветеранов карабахской войны, остается вакантным с июня прошлого года, когда «Еркрапа» приостановило председательство арестованного в рамках атникоррупционного расследования отставного генерала Манвела Григоряна.