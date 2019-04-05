«Я осуждаю решение любых вопросов посредством фейков» - Эдмон Марукян

Необходимо положить конец фейкам, но каким образом это сделать, с помощью какой методологии, руководитель оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмон Марукян не представляет.

«Однозначно, есть обеспокоенность в связи со свободой слова. Я не представляю себе, каким образом можно бороться с фейками, а реальность такова, что партия «Лусавор Айастан» - это политическая сила, наиболее пострадавшая от фейков. Различные слухи обо мне лично и о нас, распространяемые как часть общественного мнения, распространялись посредством фейков. Мы даже не смогли применить против этого какой-нибудь механизм», - сказал в беседе с Радио Азатутюн Марукян.

Он убежден, что бороться с фейками очень трудно и здесь также возникает вопрос защиты свободы слова.

«Я подал два сообщения о преступлении, одно касалось открытого на YouTube канала, на котором опубликовали фотографии наших депутатов, плохие вещи написали, что погибли, умерли, нецензурная брань, угрозы. По этому делу уголовное дело не было возбуждено. Второе сообщение я подал в полицию по другому случаю, опять же писали нецензурную брань, распространили персональные данные. По факту распространения персональных данных опять-таки это фейк, то есть, было сделано фейковым пользователем. Недавно было возбуждено уголовное дело. Теперь посмотрим, что будет. Но я хочу сказать, что с этим очень трудно бороться, и здесь также возникает вопрос защиты свободы слова, есть множество опасений, и в этом смысле я должен сказать, что мы, по сути, всегда оказывались в роли жертв», - сказал Марукян.

Вчера на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «если некоторые криминальные круги тратят миллионы в социальных сетях и СМИ на манипулирование общественным мнением, то это является вопросом национальной безопасности». Обращаясь к директору Службы национальной безопасности (СНБ) Артуру Ванецяну, Пашинян выразил надежду на то, что руководимая им структура в этом вопросе сможет обеспечить результаты и дать жесткий отпор, «конечно же, не ставя под сомнение право на свободу слова».

На вопрос, приветствует ли он инициативу премьер-министра, Марукян ответил: «Я не представляю, как это будет делаться, чтобы приветствовать. Когда будут предприняты конкретные шаги, связанные конкретно с нами, в частности, в связи с проводимой против нас антипропагандой, тогда я смогу приветствовать. Сейчас я не представляю это. Сегодня есть конкретные сайты, которые в ежедневном режиме распространяют лживую информацию против нас, а если мы подадим на них в суд, они скажут: «подают в суд на СМИ». Наш принцип – не подавать в суд. Причем, это и не СМИ даже».

Марукян отметил, что проблема фейков носит глобальный характер, во всем мире пытаются бороться с фейками, но тщетно.

«Это не вопрос одного дня и не маленькая проблема. Это однозначно также вопрос политической культуры. Я лично осуждаю решение любых вопросов посредством фейков, и «Лусавор Айастан» никогда не занималась этим, наоборот, против нас всегда проводилась подобная антипропаганда», - сказал Марукян.