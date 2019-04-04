Манипуляции в соцсетях должны получать жесткий отпор – Пашинян директору СНБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на сегодняшнем заседании правительства, что «если некоторые криминальные круги тратят миллионы в социальных сетях и СМИ на манипулирование общественным мнением, то это является вопросом национальной безопасности».

Обращаясь к директору Службы национальной безопасности (СНБ) Артуру Ванецяну, Пашинян выразил надежду на то, что руководимая им структура в этом вопросе сможет обеспечить результаты и дать жесткий отпор – «конечно же, не ставя под сомнение право на свободу слова».

«Да, в нашей стране свобода слова и информации гарантированы, но если некоторые криминальные круги тратят миллионы на социальные сети и СМИ, чтобы манипулировать общественным мнением, то это является вопросом национальной безопасности. И я надеюсь, что ваша служба сможет в этом вопросе обеспечить конкретные результаты», - заявил Пашинян, обращаясь к Ванецяну.

«В социальных сетях есть даже фейки, которые выступают под революционными флагами, призывают к насилию в адрес бывших властей, чтобы показать, что это действительно связано с нашими революционными кругами. Такого рода манипуляции должен получать очень жесткий отпор. И я думаю, что законодательство Республики Армения дает такую возможность, конечно, не ставя под сомнение право на свободу слова и выражение мнений, поскольку это для нас является незыблемой ценностью и красной чертой, которую мы перейти не можем», - подчеркнул глава армянского правительства.