Офис омбудсмена будет держать в центре внимания ход выполнения поручения премьер-министра

Защитник прав человека (омбудсмен) Армении Арман Татоян сегодня в беседе с журналистами заявил, что ход выполнения поручения премьер-министра о начале борьбы с теми, кто занимается манипуляциями, данного Службе национальной безопасности (СНБ), будет находиться в центре внимания офиса омбудсмена.

Омбудсмен отметил, что в особенности не должно быть широкого привлечения в этом вопросе Службы национальной безопасности как закрытой структуры, тем более при наличии признаков того, что может быть нанесен определенный ущерб свободе слова. «Каждый орган должен действовать в соответствии со своей компетенцией, мы постоянно работаем с полицией, прокуратурой. Будет мониторинг, хочу особо отметить, что [данный вопрос будет находиться] в центре нашего непосредственного внимания», - сказал Арман Татоян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на вчерашнем заседании правительства, что «если некоторые криминальные круги тратят миллионы в социальных сетях и СМИ на манипулирование общественным мнением, то это является вопросом национальной безопасности». Обращаясь к директору СНБ Артуру Ванецяну, Пашинян выразил надежду на то, что руководимая им структура в этом вопросе сможет обеспечить результаты и дать жесткий отпор – «конечно же, не ставя под сомнение право на свободу слова».

Министр юстиции Артак Зейналян считает, что адресатом поручения была как раз СНБ. Министр подчеркнул, что речь идет о распространяемой в сети информации оскорбительного характера и угрожающей национальной безопасности.

«Если вы возьмете это как отдельный эпизод, вы можете не увидеть в нем злоупотребления правом свободы слова или свободы выражения мнений. Но если вы собираете мозаику и видите, что они имеют централизованное управление и взаимосвязаны, они могут также иметь такое проявление и удостоиться такой оценки», - сказал Зейналян в беседе с Радио Азатутюн.

На вопрос, как будет организован процесс, чтобы не было повода для обвинений в субъективности и других комментариев, министр ответил: «У нас пока нет формулы в связи с этим. На данный момент я не могу ответить на Ваш вопрос, потому что должно состояться обсуждение и должно быть принято решение».