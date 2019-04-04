В Техуте уже начались восстановительные работы – депутат НС

На Техутском руднике начались восстановительные работы. Об этом на очередной встрече с бывшими работниками рудника сообщил проживающий в России бизнесмен Норайр Петросян, который готов инвестировать в рудник, который на протяжении более года был закрыт, с целью возобновления его эксплуатации.

Во встрече с бывшими работниками рудника также принял участие депутат Национального собрания Арен Мкртчян. Он сообщил Радио Азатутюн, что в Техуте уже начались восстановительные работы. Уже более года простаивающая техника подверглась износу, есть проблемы с инфраструктурами, и сейчас идет капремонт, который, по предварительным расчетам, продлится до двух месяцев.

«К ремонтным работам будет привлечена часть бывших работников, довольно значительная часть, и после этого уже будет полный перезапуск, для чего, по предварительным расчетам, уже будут привлечены 1200 работников», - отметил Мкртчян.

Инвестор сказал, что также ведутся работы по укреплению хвостохранилища. При закрытии рудника было заявлено, что есть серьезная опасность аварии в хвостохранилище. В прошлом году за долги прежних владельцев в размере примерно 400 млн долларов рудник перешел в собственность банка ВТБ, который привлек инвестора и нового оператора. Для эксплуатации рудника была избрана болгарская горнодобывающая компания, сказал депутат.

«Я хотел бы подчеркнуть, что в том виде, в каком шла добыча в Техуте, в результате чего возникла социальная и экологическая катастрофа, для нас это неприемлемо. Правительство будет осуществлять надзорные функции в будущем по части возобновления эксплуатации рудника. Я надеюсь и уверен, что здесь будут совершенно новые подходы и будет совершенно новая горнодобывающая деятельность», - подчеркнул Мкртчян.

Еще в 2011 году получившая разрешение на эксплуатацию рудника компания «Валлекс» заложила рудник в банке ВТБ. Депутат считает это недопустимым.

«Мы постоянно подчеркиваем, что рудники являются общественной собствнностью, но они прекращают ими быть, когда становятся предметом залога. Я считаю это недопустимым и думаю, что в дальнейшем мы должны найти решения по этому вопросу, чтобы рудники не становились предметом залога. Вы представляете, к примеру, озера или реки станут предметом залога, и кто-то придет и потребует права собственности?» - сказал Мкртчян.

Работа Техутского рудника была прекращена в прошлом году. Эксплуатировавшая рудник компания, которая принадлежала группе компаний «Валлекс», сначала заявляла, что прекращение работы является временным и объясняется всего лишь плановыми ремонтными работами. Затем уже стало известно, что есть проблемы с хвостохранилищем, а позднее компания заявила, что у нее возникли финансовые трудности и она потеряла право собственности на рудник.

В конце прошлого года правительство заявило о соглашении, достигнутом между ставшим владельцем рудника банком ВТБ и проживающим в России армянским бизнесменом Норайром Петросяном. Инвестор сообщил уже ставшим безработными работникам рудника о намерении возобновить эксплуатацию рудника. Затем в связи с возбужденными бывшими владельцами компании судебными процессами работы немного затянулись. Сегодня уже инициаторы заявляют, что препятствия устранены и в течение двух месяцев закрытые рабочие места будут вновь открыты.