Достигнута договоренность о возобновлении работы Техутского рудника

Уволенные сотрудники Техутского рудника получат уведомления о возобновлении работы рудника.

Банк ВТБ, ставший владельцем рудника, пришел к соглашению со второй по величине в России «Российской медеплавильной компанией». Между компанией, банком ВТБ, проживающим в России армянским бизнесменом Норайром Петросяном и правительством Армении достигнута договоренность о возобновлении эксплуатации рудника.

После обсуждений в правительстве инициаторы этого дела в городе Алаверди встретились со ставшими уже безработными сотрудниками рудника. На встрече Норайр Петросян, взявший на себя ответственность за повторное открытие рудника, сказал сотрудникам: «Мы встретились в Техуте с начальником отдела кадров, начальником отдела эксплуатации, которые сегодня были там. Все те работники, которые были уволены с Техутского комбината, в понедельник-вторник получат уведомления о возвращении и принятии на работу.

Норайр Петросян подчеркивает, что в условиях, когда прежний владелец (группа «Валлекс») оставил банку ВТБ долг в размере 380 млн долларов, трудно ожидать от рудника прибыли, но, согласно достигнутой с правительством договоренности, они в любом случае готовы возобновить работу рудника.

«Когда мы сделали расчет, выяснилось, что сегодняшних запасов Техута не достаточно для того, чтобы погасить долг банка ВТБ. Но до этого я встретился с нашим премьер-министром и пообещал, что сделаю все, чтобы Тегутский комбинат заработал. Независимо от того, у нас в этом есть деньги или нет, я поговорил с премьер-министром и не могу лгать. Мы должны его перезапустить. Не сомневайтесь ни в одном моем слове, прошу вас», - сказал бизнесмен.

На протяжении многих лет получавшие обещания лорийцы опасаются, что это всего лишь предвыборная агитация. Сотрудник медеплавильного завода в Алаверди Гамлет Арутюнян, который ждет также возобновления работы и их завода, сказал помощнику премьер-министра Арену Мкртчяну, что от этого всего «пахнет предвыборной кампанией».

«Это очень плохо для людей, если укоренится психология, что все движение связано с выборами. Если мы сможем доказать людям, что это не связано с выборами, это будет очень приятным явлением. В противном случае, не дай Бог, народ будет разочарован. Это очень плохо», - подчеркнул Арен Мкртчян.

Даже после встречи с жителями Алаверди распространились слухи, что это был пропагандистский трюк и никаких серьезных перспектив по возобновлению работы рудника нет. Между тем, Арен Мкртчян заверяет, что были достигнуты четкие договоренности, а распространившиеся слухи являются ложными.

По словам помощника премьер-министра, эксплуатирующая рудник компания начнет работать с новыми техническими возможностями. «То есть, новые методы, новая технология, новые подходы, компания провела в Техуте довольно длительные исследования. Это не так, что она вдруг появилась и решила эксплуатировать рудник и возобновить его работу. В результате длительных исследований они произвели свои экономические расчеты, рассчитали свои возможные доходы и возможные убытки и пришли к выводу, что Техут можно вновь задействовать», - сказал Мкртчян.

Уже бывшие сотрудники Техутского рудника утверждают, что многие, отчаявшись, за прошедшие месяцы нашли работу за границей, но отмечают, что в случае возобновления работы рудника вернутся.

«По правде говоря, люди уже потеряли надежду, что рудник в Техуте вновь будет открыт. Многие специалисты уже находятся в России, покинули страну, мы их попросим вернуться», - сказал один из бывших сотрудников.

Банк ВТБ пока не делает каких-либо заявлений о том, будет ли вновь открыт рудник, являющийся его собственностью, но единственным путем хотя бы частичного погашения долга, ставшего уже безнадежным, сегодня является возобновление работы рудника.

В начале этого года Техутский рудник всего лишь после трех лет эксплуатации был закрыт, большинство из 1200 работников остались без работы. Сначала руководство рудника заявляло, что прекращение работы является временным и объясняется всего лишь плановыми ремонтными работами. Затем уже стало ясно, что эксплуатирующая рудник компания «Валлекс» задолжала российскому банку ВТБ 380 млн долларов, из-за чего рудник перешел в собственность банка.