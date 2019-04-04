Официальный Баку готов обсуждать любое предложение на переговорах по карабахскому урегулированию, которое будет умещаться в рамках территориальной целостности Азербайджана, заявил в Брюсселе министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Он отметил, что на встрече премьер-министра Армении и президента Азербайджана, состоявшейся на прошлой неделе в Вене, обсуждались вопросы гуманитарного характера. «В этом направлении мы можем найти точки соприкосновения», - сказал Мамедъяров.

В то же время, глава МИД Азербайджана выразил недоумение в связи с заявлением министра обороны Армении Давида Тонояна, сделанным в Нью-Йорке через несколько часов после встречи лидеров двух стран.

На встрече с армянской общиной США Тоноян сказал: «Формат «территории в обмен на мир» я сегодня видоизменил на «новая война - новые территории»».

«С одной стороны у нас позитивное настроение, а с другой стороны министр обороны Армении начинает создавать новые трудности. Это одна из проблем, над которой мы должны работать. Я думаю, скоро в Армении поймут, что политика аннексии, сепаратизм не будет работать в международных отношениях», - сказал Мамедъяров.