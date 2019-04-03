Католикос всех армян попросил посредничества Патриарха Кирилла в вопросе возвращения осужденного в Азербайджане Карена Казаряна

Католикос Всех Армян Гарегин Второй во вторник встретился в Москве с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Как сообщает пресс-канцелярия Первопрестольного Святого Эчмиадзина, в числе прочих вопросов армянский патриарх затронул тему карабахского урегулирования, отметив, что 2-го апреля армянский народ с болью утраты в сердце, чтит память своих героических сынов, погибших в этот день в 2016 году в развязанной Азербайджаном четырехдневной войне.

«Исключительно мирное урегулирование карабахского вопроса существенно для сохранения мира и стабильности в регионе. Первоочередное значение в разрешении конфликта установление атмосферы, способствующей миру, в том числе, посредством реализации мер взаимного доверия и снижения воинственной риторики. Власти и народ Армении и Карабаха решительны в своем стремлении к миру и гармонии. Однако этот путь не может быть односторонним», - сказал он.

В этой связи Гарегин Второй отметил, что недавно в Азербайджане к 20-ти годам лишения свободы был приговорен имеющий психические проблемы житель села Бердаван Тавушской области Армении, который еще летом по невыясненным обстоятельствам оказался на территории Азербайджана.

«Это судебное решение было принято с очевидным нарушением прав человека. Обращаюсь к посредничеству Вашего Святейшества перед духовными и светскими властями Азербайджана в вопросе возвращения молодого человека в его семью с соблюдением международных обязательств», - сказал он.

Отметим, что в Азербайджане утверждают, что 35-летний Карен Казарян является армянским разведчиком и что он был пленен во время попытки диверсионного проникновения. В феврале суд в Азербайджане приговорил Казаряна к 20 годам лишения свободы.