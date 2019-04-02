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70 лет НАТО

За эти годы количество участников организации выросло в 2,5 раза. Но сегодня из всех армий стран НАТО в Топ-10 армий мира (по численности) входит лишь одна.
4 апреля 1949 года в Вашингтоне 10 стран Западной Европы, США и Канада подписали &ldquo;Североатлантический Договор&rdquo; (North Atlantic Treaty), заложивший основы будущей организации &ndash; NATO (North Atlantic Treaty Organization). В Договоре всего 14 статей, и за минувшие с тех пор 70 лет они не пересматривались. В центре Договора - принцип коллективной обороны стран-участниц, отраженный в Статье 5. До сих пор она применялась лишь один раз &ndash; после терактов в США в сентябре 2001 года, когда страны НАТО приняли план совместных действий, впервые предусматривающих проведение ими операций за пределами евроатлантического региона.
1 4 апреля 1949 года в Вашингтоне 10 стран Западной Европы, США и Канада подписали “Североатлантический Договор” (North Atlantic Treaty), заложивший основы будущей организации – NATO (North Atlantic Treaty Organization). В Договоре всего 14 статей, и за минувшие с тех пор 70 лет они не пересматривались.
В центре Договора - принцип коллективной обороны стран-участниц, отраженный в
Статье 5. До сих пор она применялась лишь один раз – после терактов в США в сентябре 2001 года, когда страны НАТО приняли план совместных действий, впервые предусматривающих проведение ими операций за пределами евроатлантического региона.
По численности действующих военнослужащих (без учета резервистов и военизированных формирований) крупнейшей среди всех стран НАТО, после США, армией располагает сегодня Турция. Приводимые на графиках данные взяты из доклада Military Balance 2019 &ndash; такие обзоры уже более полувека готовит ежегодно британский Международный институт стратегических исследований (IISS). Нынешний был представлен в конце февраля и охватывает более 170 стран мира. Для сравнения приводим оценки IISS и по численности армий бывшего СССР (без стран Балтии, входящих в НАТО). Из них следует, в частности, что армия России примерно на 2/3 превосходит остальные, вместе взятые.
2 По численности действующих военнослужащих (без учета резервистов и военизированных формирований) крупнейшей среди всех стран НАТО, после США, армией располагает сегодня Турция. Приводимые на графиках данные взяты из доклада Military Balance 2019 – такие обзоры уже более полувека готовит ежегодно британский Международный институт стратегических исследований (IISS). Нынешний был представлен в конце февраля и охватывает более 170 стран мира.
Для сравнения приводим оценки IISS и по численности армий бывшего СССР (без стран Балтии, входящих в НАТО). Из них следует, в частности, что армия России примерно на 2/3 превосходит остальные, вместе взятые.
Общая численность армий стран организации в европейском регионе, по текущим оценкам самой НАТО, примерно в 1,5 раза превышает численность всей армии США. И это соотношение не сильно менялось в последние годы.&nbsp;Тогда как собственно американский воинский контингент в Европе, по оценкам IISS, составляет около 71 тысячи человек, размещенных в 15 странах. Более половины от всех &ndash; в Германии, еще примерно треть &ndash; в Италии и Великобритании. Для сравнения: в составе воинских частей Западного военного округа России (ЗВО), как отмечает само Министерство обороны РФ, &ldquo;более 400 тысяч военнослужащих, что составляет около 40% от общей численности Вооруженных Сил РФ&rdquo;.
3 Общая численность армий стран организации в европейском регионе, по текущим оценкам самой НАТО, примерно в 1,5 раза превышает численность всей армии США. И это соотношение не сильно менялось в последние годы. Тогда как собственно американский воинский контингент в Европе, по оценкам IISS, составляет около 71 тысячи человек, размещенных в 15 странах. Более половины от всех – в Германии, еще примерно треть – в Италии и Великобритании.
Для сравнения: в составе воинских частей Западного военного округа России (ЗВО), как отмечает само Министерство обороны РФ, “более 400 тысяч военнослужащих, что составляет около 40% от общей численности Вооруженных Сил РФ”.
Из обширной статистики IISS по военной технике стран мира мы выбрали лишь некоторые виды обычных вооружений, чтобы сравнить оснащенность ими крупнейших (в каждом случае) армий стран НАТО в регионе Европы (без учета США) и &ndash; армии России.
4 Из обширной статистики IISS по военной технике стран мира мы выбрали лишь некоторые виды обычных вооружений, чтобы сравнить оснащенность ими крупнейших (в каждом случае) армий стран НАТО в регионе Европы (без учета США) и – армии России.

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