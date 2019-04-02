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70 лет НАТО
Апрель 02, 2019
За эти годы количество участников организации выросло в 2,5 раза. Но сегодня из всех армий стран НАТО в Топ-10 армий мира
(по численности)
входит лишь одна.
1
4 апреля
1949 года
в Вашингтоне 10 стран Западной Европы, США и Канада подписали “Североатлантический Договор”
(
North
Atlantic
Treaty
)
, заложивший основы будущей организации – NATO
(
North
Atlantic
Treaty
Organization
)
. В Договоре всего 14 статей, и за минувшие с тех пор 70 лет они
не пересматривались
.
В центре Договора - принцип коллективной обороны стран-участниц, отраженный в
Статье 5. До сих пор она применялась
лишь один раз
– после терактов в США в сентябре 2001 года, когда страны НАТО приняли план совместных действий, впервые предусматривающих проведение ими операций за пределами евроатлантического региона.
2
По численности действующих военнослужащих
(без учета резервистов и военизированных формирований)
крупнейшей среди всех стран НАТО, после США, армией располагает сегодня Турция. Приводимые на графиках данные взяты из доклада
Military Balance 2019
– такие обзоры уже более полувека готовит ежегодно британский Международный институт стратегических исследований (
IISS
). Нынешний был представлен в конце февраля и охватывает более 170 стран мира.
Для сравнения приводим оценки IISS и по численности армий бывшего СССР
(без стран Балтии, входящих в НАТО)
. Из них следует, в частности, что армия России примерно на 2/3 превосходит остальные, вместе взятые.
3
Общая численность армий стран организации в европейском регионе, по
текущим оценкам
самой НАТО, примерно в 1,5 раза превышает численность всей армии США. И это соотношение не сильно менялось в последние годы. Тогда как собственно американский воинский контингент в Европе, по
оценкам IISS
, составляет около 71 тысячи человек, размещенных в 15 странах. Более половины от всех – в Германии, еще примерно треть – в Италии и Великобритании.
Для сравнения
: в составе воинских частей Западного военного округа России (ЗВО), как
отмечает само Министерство обороны РФ
, “более 400 тысяч военнослужащих, что составляет около 40% от общей численности Вооруженных Сил РФ”.
4
Из обширной
статистики IISS
по военной технике стран мира мы выбрали лишь некоторые виды обычных вооружений, чтобы сравнить оснащенность ими крупнейших
(в каждом случае)
армий стран НАТО в регионе Европы
(без учета США)
и – армии России.
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70 лет НАТО
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